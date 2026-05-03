Renuncia Héctor Yunes al PRI tras más de 40 años de militancia

Después de 45 años en el PRI, el diputado local y exaspirante a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, renunció a la bancada.

Esta decisión se da en medio de las críticas a la gestión de Alejandro Moreno al frente de la dirigencia nacional del partido.

Su renuncia, de carácter irrevocable, fue presentada por el diputado la mañana de este sábado 2 de abril.

Mediante un video compartido este domingo, el funcionario explicó que su salida del PRI no se hizo pública este sábado debido al aniversario luctuoso que la bancada tricolor ofreció al exgobernador Fidel Herrera Beltrán.

Después de que se diera a conocer su salida, comenzó a rumorearse que Yunes Landa se unirá a Movimiento Ciudadano.

Además, el diputado también acusó que Alejandro Moreno, "el PRI en lugar de dirigente tiene dueño".

En su crítica, Yunes recriminó que el PRI "está secuestrado por un personaje impresentable que busca prolongar su control por años".

"Alejandro Moreno no solo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto y sin futuro".

Por último, Yunes aseguró que el PRI "fue por décadas el mejor partido de México", pero reprochó que con Morena "se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción".

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