Alicia Keys conquista a regios con ritmo y energía

En poco más de 1 hora y 50 minutos de concierto del Alicia+Keys World Tour 2023, la cantante brindó grandes éxitos de su discografía.

Sonriente, apasionada, complaciente y de voz impecable, Alicia Keys llegó por primera vez a Monterrey para brindar una velada de R&B a los regios.

En poco más de 1 hora y 50 minutos de concierto del Alicia+Keys World Tour 2023, en el Auditorio Citibanamex, brindó grandes éxitos de su discografía: You Don't Know My Name, Wasted Energy y Un-Thinkable (I'm Ready).

También cedió el protagonismo a su invitada, Ángela Aguilar, dejando lucir su potente voz en La Malagueña y en dueto con Looking For Paradise.

Encantó con actitud juguetona y divertida desde un escenario en medio del público en el que sola, con piano y sintetizadores, ejecutó Plentiful, Only you, A Woman's Worth, My Boo y el inconfundible himno neoyorquino, Empire State of Mind.

La recta final estaría llena de ritmo y energía, luciendo con sus cuatro músicos y una corista para dar vida a éxitos como Girl on Fire, Superwoman, Fallin' y No one, previo a un emotivo encore con Like You'll Never See Me Again y If I Ain't Got You.