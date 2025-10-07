'Amores Perros' reúne y reconcilia a Iñárritu y Arriaga

Hay "Amores Perros", otros inolvidables y unos más que representan la combinación de ambos, prueba de ello fue el homenaje que se le rindió a la película mexicana en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

El evento resultó mejor de lo planeado, pues no sólo generó el reencuentro entre quienes formaron parte del equipo y del reparto, sino que provocó la reconciliación de sus creadores.

Y es que el director Alejandro González Iñárritu y el guionista Guillermo Arriaga, protagonizaron un emotivo e histórico reencuentro público, poniendo fin a años de un notorio distanciamiento.

González Iñárritu invitó a Guillermo Arriaga a subir al escenario, desatando una ovación de pie en la sala. Juntos, compartieron unas palabras.

"Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos, de las cuales nos sentimos orgullosos", anunciaron.

La efeméride de "Amores Perros" se presentó como el momento ideal para retomar el diálogo y rescatar la amistad.

Ambos cineastas enfatizaron que, en un mundo cada vez más polarizado, su paso busca ser un ejemplo de concordia y voluntad, priorizando las voces de sus familias y la gente que los quiere sobre aquellas que buscaban la confrontación. El público, al escuchar estas palabras, respondió con una ovación prolongada, dando un inicio cargado de significado a la noche.

Con ello, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del IMCINE y el INBAL, rindió homenaje a una de las películas más influyentes del cine nacional contemporáneo, y ofreció un momento de profunda emotividad y simbolismo.

Luego los asistentes tuvieron el privilegio de presenciar la proyección de la versión restaurada de "Amores Perros". Esta restauración se realizó en 2020 por Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films.

El proceso técnico se llevó a cabo a partir del negativo original de 35 mm, el cual fue escaneado en 4K y 16 bits. Es importante destacar que el trabajo contó con la supervisión directa del propio González Iñárritu y del director de fotografía Rodrigo Prieto, asegurando la fidelidad visual y técnica de la obra que el público pudo disfrutar.

La noche culminó con una actuación de Gustavo Santaolalla, el compositor de la banda sonora original. El músico argentino interpretó en vivo las piezas más emblemáticas del filme, sumando también otras obras de su reconocido repertorio.

