Escena

Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes

La película 'Amores Perros', dirigida por Alejandro González Iñárritu, celebrará su 25 aniversario con una proyección especial en el Palacio de Bellas Artes

  • 25
  • Septiembre
    2025

La emblemática cinta "Amores Perros" celebrará sus 25 años de estreno con una proyección única en el Palacio de Bellas Artes, anunció la Secretaría de Cultura federal.

La función se llevará a cabo el lunes 6 de octubre a las 19:00 horas, en el que es considerado el recinto cultural más importante del país.

La película se exhibirá en su versión con imagen y sonido restaurados por Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, a partir del negativo original de cámara en 35 mm, escaneado a resolución 4K de 16 bits.

El propio director, Alejandro González Iñárritu, y el director de fotografía, Rodrigo Prieto, supervisaron el proceso de color y aprobaron la restauración.

Al finalizar la proyección, el músico y compositor Gustavo Santaolalla, creador de la banda sonora del filme, ofrecerá un concierto en el que interpretará piezas que marcaron la historia de la cinta, además de otras de sus obras.

Estrenada en el año 2000, "Amores Perros" es la ópera prima de Iñárritu, con guion de Guillermo Arriaga y actuaciones de Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero.

La cinta fue un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo por su narrativa en tres historias entrelazadas por un accidente automovilístico y su mirada crítica a las relaciones humanas.

Cabe señalar que la producción fue reconocida con 11 premios Ariel, incluidos Mejor Película y Mejor Director. En el extranjero, obtuvo el BAFTA a Mejor Película en Lengua no Inglesa, el premio de la crítica en el Festival de Cannes y una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa.

Todos los materiales originales de la cinta, incluidos descartes y negativos, se encuentran bajo resguardo de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), garantizando su preservación para futuras generaciones.

 


