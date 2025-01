Anahí rechaza acusaciones de fraude en '¿Quién es la máscara?'

Después de que fue acusada por TelevisaUnivision por supuestamente hacer trampa en el reality show ¿Quién es la máscara?, porque acertó en la mayoría de ocasiones sobre la identidad de los personajes, Anahí respondió de inmediato.

La cantante y actriz negó las acusaciones y explicó cuál fue su labor como parte del programa dominical, así mismo dijo que cooperaría con cualquier investigación y que de no ser culpable emprendería acciones legales.

“Estoy en constante comunicación con Televisa Univision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y mi carrera artística de cuatro décadas donde siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”, dijo.

Apenas un día después, la televisora emitió un nuevo comunicado, en el que menciona que Anahí no es culpable.

“Tenemos una relación de más de 40 años con Anahí, a lo largo de los cuales siempre mostramos respeto y cariño en esta su casa. A ella le reconocemos su comportamiento y desempeño profesional (...) Dejado en claro que no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción”, se lee en el comunicado compartido por Televisa.

