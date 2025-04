CinemaCon 2025: los anuncios más destacados del evento

CinemaCon 2025 es la convención anual de la industria cinematográfica organizada por la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros (NATO), que tuvo lugar del 31 de marzo al 3 de abril de 2025 en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

Este evento reúne a propietarios de cines, distribuidores, estudios y profesionales del sector para presentar las próximas películas, avances tecnológicos y estrategias comerciales destinadas a revitalizar la experiencia cinematográfica.

Vistazos y tráilers presentados en el Cinemacon

En la edición de 2025, los grandes estudios como Disney, Paramount, Universal, Warner Bros., Sony, Lionsgate y Amazon MGM Studios mostraron sus apuestas para el resto del año y más allá, con avances exclusivos y anuncios que generaron expectación.

Sony Pictures

Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/R6OY8tAHOb — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 1, 2025

Sony y Marvel confirmaron el título de la próxima película live-action de Spider-Man con Tom Holland, que comenzará a rodarse en el verano de 2025 bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. Se plantea como un "nuevo comienzo" para el personaje, con estreno previsto para el 31 de julio de 2026.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Se mostró el primer vistazo de esta cinta animada, que cerrará la trilogía de Miles Morales, con fecha de estreno anunciada para el 4 de junio de 2027.

The Beatles - Un Evento Cinematográfico de Cuatro Películas

Sony reveló detalles de este ambicioso proyecto dirigido por Sam Mendes, con un elenco que incluye a Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn. Cada película explorará la perspectiva de un miembro de la banda, con estreno programado para abril de 2028.

Karate Kid: Leyendas

Ben Wang es el Karate Kid.#KarateKid: Leyendas - 8 de mayo, exclusivamente en cines. 🥋💥 pic.twitter.com/l9q5RJQE1L — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) April 2, 2025

Se presentó el primer avance, con Jackie Chan y Ralph Macchio regresando, y Ben Wang como un joven prodigio del kung fu. La película llegará a los cines en 2025.

28 Years Later

Confirmaron el regreso de Cillian Murphy como Jim, con primeras imágenes mostradas, dirigida por Danny Boyle.

Lionsgate

The Life of Chuck

Se mostró un nuevo tráiler y póster de esta adaptación de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan.

Ballerina

The new trailer for the John Wick spinoff ‘BALLERINA’ starring Ana de Arm as has been released.



In theaters June 6. pic.twitter.com/wertv4myNG — Film Updates (@FilmUpdates) March 19, 2025

Presentaron un nuevo tráiler de esta película del universo de John Wick.

The Ugly Stepsister

The Ugly Stepsister, a body horror twist on the Cinderella story, premiered at the Sundance Film Festival and will be released theatrically in the U.S. on April 18th, 2025, and available on Shudder. pic.twitter.com/rwZdK9DyCg — Carnival of Horror (@HorrorCarnival) March 18, 2025

Anunciaron una película slasher que reimagina la historia de Cenicienta con un giro terrorífico.

Otros estudios

Avatar: Fire and Ash

James Cameron says the Ash People are the main adversaries of ‘AVATAR:: FIRE & ASH’ alongside the humans



They are former Na’vi filled with rage pic.twitter.com/5744oMBwvJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 3, 2025

James Cameron presentó la tercera entrega de Avatar, introduciendo a la "Gente de Ceniza", una tribu Na’vi ligada al fuego con un tono más oscuro. Nuevos biomas de Pandora y un metraje descrito como "épico" la posicionan como uno de los eventos cinematográficos más grandes del año.

Jurassic World: Rebirth

Con Scarlett Johansson liderando como Zora Bennett, esta cinta dirigida por Gareth Edwards promete un reinicio emocionante. La misión de recolectar ADN de dinosaurios para avances médicos, ambientada en una isla tropical, generó entusiasmo por su mezcla de acción y narrativa fresca.

Superman

James Gunn trae un Clark Kent joven (David Corenswet) en el relanzamiento del Universo DC. Con Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, el metraje mostrado destacó un tono esperanzador y visualmente impactante, siendo una de las apuestas más fuertes del verano.

The Fantastic Four: First Steps

EXCLUSIVE 🚀#TheFantasticFour: First Steps is a ‘60s Space Ra ce movie shot with miniatures, practical sets and vintage lenses.



“I wanted it to feel like it was made the way Kubrick would have made it,” director Matt Shakman tells Empire.



READ MORE: https://t.co/heHc6aJniN pic.twitter.com/1UPxZSiaNN — Empire (@empiremagazine) April 4, 2025

El debut de los Cuatro Fantásticos en el MCU, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, marcó un momento clave. Disney mostró un avance que promete establecerlos como pilares de la Fase 6, con gran expectación por su dinámica familiar.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Tom Cruise regresa como Ethan Hunt en lo que podría ser el cierre de la saga. Paramount exhibió secuencias de acción espectaculares, reforzando su compromiso con la experiencia en cines, lo que la convierte en un blockbuster muy esperado.

F1

Brad Pitt protagoniza este drama de Fórmula 1 dirigido por Joseph Kosinski. Los 10 minutos iniciales proyectados en CinemaCon dejaron al público impresionado por su realismo y adrenalina, posicionándola como una de las sorpresas del año.

Zootopia 2

Disney presentó el regreso de Judy Hopps y Nick Wilde en esta secuela animada, con un caso más grande y ambicioso. Su atractivo familiar y el éxito de la original la hacen una de las más anticipadas para el público general.

Predator: Badlands

Elle Fanning reveals that her character “teams up” with the Predator in ‘P REDATOR: BADLANDS.’ #CinemaCon pic.twitter.com/M4XYZ81Pqn — Film Updates (@FilmUpdates) April 3, 2025

Dirigida por Dan Trachtenberg y con Elle Fanning, esta nueva entrega de Predator capitaliza el éxito de Prey. El avance mostrado en CinemaCon destacó su intensidad, generando buzz como un regreso triunfal de la franquicia.

Freakier Friday

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven en esta secuela de Freaky Friday. Disney apostó por la nostalgia con más intercambios de cuerpos y humor, siendo un título destacado para el verano.

The Running Man

Edgar Wright reimagina el clásico de Stephen King con Glen Powell y Emilia Jones. El enfoque distópico y la visión única de Wright la convirtieron en una de las propuestas más intrigantes presentadas.

Estos títulos destacaron en CinemaCon 2025 por su combinación de franquicias establecidas (Avatar, Jurassic World, Mission: Impossible), reinvenciones ambiciosas (Superman, Fantastic Four), y propuestas originales con gran potencial (F1, The Running Man).

Los estudios enfatizaron avances visuales, elencos estelares y experiencias diseñadas para la pantalla grande, buscando capturar tanto a fans leales como a nuevas audiencias tras un 2025 inicial lento en taquilla.

Comentarios