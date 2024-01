Año nuevo, películas nuevas: Estos son los filmes para 2024

Este 2023 fue un año increíble para el cine con películas como Barbie y Oppenheimer, las cuales rompieron récord de taquillas y las nuevas producciones para el 2024 no se quedarán atrás.

Y tras el fin de la huelga del Sindicato de actores de Hollywood para el próximo 2024, hay un montón de películas muy esperadas, entre las que se encuentra las secuelas de Dune y Joker 2.

A continuación te dejamos las 10 películas más esperadas para el año 2024.

Madame Web: Estreno 14 de febrero

Dakota Johnson y Sydney Sweeney protagonizarán esta nueva película del universo de Spider-man, en el que la historia sigue a MadameWeb, una superheroína con poderes clarividentes que deberá salvar a un grupo de chicas con superpoderes.

Duna parte 2: Estreno 15 de marzo

La historiadePaulAtreides y Chani continúa en esta secuela de la exitosa película de 2021 con Timothée Chalamet y Zendaya.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio: Estreno 12 abril

La nueva entrega del MonsterVerse revela en su primer avance una alianza inesperada para enfrentar un poderoso adversario y ahonda en los secretos de la Tierra Hueca.

The Fall Guy: Estreno 3 de mayo

The FallGuy es una película de acción y comedia basada en la serie de televisión de los años 80 del mismo nombre.

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan esta peli que sigue a un hombre que de día es un doble de acción en el cine y en la noche es un cazarrecompensas peligroso.

Furiosa: Estreno 24 de mayo

Esta vez, Anya Taylor Joy da vida a una joven Furiosa, recién sacada a la fuerza del Lugar Verde de Muchas Madres y obligada a abrirse paso a volantazos por un mundo de furia al volante, atrapada en la lucha por el dominio del Páramo de dos señores de la guerra, Dementus e Inmortan Joe. George Miller regresa para dirigirla, mientras que Chris Hemsworth también tendráun papel importante.

El reino del Planeta de los Simios: Estreno 24 de mayo

Años después de los eventos de War for the Planet of the Apes (la peli de 2017 donde vimos la muerte de Caesar), el universo Planeta de los Simios continúa con nuevos personajes.

Intensamente 2: Estreno 14 junio

Alegría, Temor, Desagrado, Tristeza y Furia se enfrentarán a un nuevo desafío y deberán aprender a convivir con las nuevas emociones que se integrarán al equipo.Entre ellas se destaca Ansiedad, la cual es la única en aparecer en el trailer y promete revolucionar todo lo conocido hasta ahora.

Deadpool 3: Estreno 26 julio

Ryan Reynolds nuevamente como Deadpool, pero la tercera parte de esta saga trae de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine, lo que es razón suficiente para ver esta nueva peli que se unirá al MCU.

Beetlejuice 2: Estreno 6 de septiembre

La próxima película estadounidense de comedia fantástica dirigida por Tim Burton a partir de un guion de Alfred Gough y Miles Millar. Es una secuela de Beetlejuice y está protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega y Monica Bellucc.

Tim Burton y Michael Keaton regresan para darle una nueva historia a su icónico personaje. Winona Ryder y Catherine O’Hare también volverán a interpretar sus roles del clásico de 1988.

Joker: Folie à Deux Estreno: 4 de octubre

Luego de ganar el Oscar por interpretar al emblemático villano de Batman, Joaquin Phoenix nuevamente le dará vida a Joker en esta secuela que también contará con la participación de Lady Gaga como Harley Quinn.

Entre otras más como 'Gru, mi villano favorito 4,' 'Alien 7', 'Transformers One', 'Saw 11', 'Venom 3', 'El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim', 'Kung-Fu Panda 4', 'Cazafantasmas: Imperio Helado', 'Garfield', 'Bad Boys 4'.

Comentarios