Anuncia Capi Pérez el nacimiento de su segundo hijo

El conductor compartió la noticia desde el hospital y reveló que él y su esposa esperaron hasta el parto para conocer el sexo del bebé

El conductor y comediante Capi Pérez anunció el nacimiento de su segundo hijo, Clemente, fruto de su matrimonio con Itzel Barro, luego de que ambos decidieran esperar hasta el día del parto para conocer el sexo del bebé.

La noticia fue compartida por el presentador la noche del 23 de julio mediante sus redes sociales. Primero publicó una fotografía desde el hospital acompañada del mensaje: "Hoy ha sido un día inolvidable". Minutos más tarde confirmó el nacimiento con imágenes en las que aparece junto a su esposa y el recién nacido.

Esperaron hasta el parto para conocer el sexo del bebé

Durante el embarazo, la pareja explicó que optó por no conocer el sexo del bebé mediante estudios médicos, por lo que preparó nombres para ambas posibilidades.

Tras el nacimiento, revelaron que el nuevo integrante de la familia es un niño y llevará por nombre Clemente. Meses atrás, el propio Capi Pérez había comentado que también le emocionaba la posibilidad de convertirse en padre de una niña.

La familia crece a cuatro integrantes

Con la llegada de Clemente, la familia del conductor queda integrada por cuatro personas. En octubre de 2024 nació Vicente, el primer hijo de la pareja, quien apareció en una de las fotografías difundidas por el comediante durante el encuentro con su hermano menor.

Las imágenes publicadas muestran los primeros momentos de la familia reunida en el hospital tras el nacimiento del bebé.