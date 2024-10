Anuncia Oasis un segundo concierto en México

Oasis confirmó un segundo concierto en México como parte de su gira "Oasis Live 25".

Este miércoles, a través de redes sociales, la banda británica anunció que debido a la demanda abrirán más fechas en Toronto, East Rutherford, Los Ángeles y Ciudad de México.

Hace algunos días se dio a conocer que la primera fecha para México será el 12 de septiembre de 2025, y hoy informaron que la segunda presentación será el sábado 13 del mismo mes.

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City!#OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU