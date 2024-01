Anuncia Santa Fe Klan que incursionara en OnlyFans

Santa Fe Klan, reconocido rapero y artista, anunció recientemente sus planes de incursión en la plataforma OnlyFans, dejando atrás las expectativas de contenido explícito que suelen asociarse con este sitio.

Ángel Quezada, nombre verdadero del cantante, reveló que su presencia en esta plataforma estará enfocada en ofrecer experiencias únicas y sorprendentes para sus seguidores, alejándose por completo del material erótico que previamente compartió con la modelo Karely Ruiz.

En una entrevista con medios de comunicación, Quezada enfatizó su enfoque no convencional en OnlyFans, declarando: "No es solo para desnudarse". El rapero planea ofrecer contenido exclusivo y distinto, prometiendo sorpresas para sus fans que no encontrarán en ninguna otra red social.

A pesar de la asociación de OnlyFans con contenido para adultos, Santa Fe Klan aseguró que su cuenta se distinguirá por ofrecer algo completamente diferente, reafirmando que no habrá desnudos ni material explícito en su perfil. En lugar de eso, se enfocará en compartir contenido especial, exclusivo y único para sus seguidores.

Aunque se mantuvo reservado respecto a los detalles específicos, revelando solo la naturaleza exclusiva de su contenido, aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de su cuenta ni el costo de suscripción que implicará acceder a su contenido exclusivo. Los seguidores del rapero deberán esperar ansiosos por esta nueva faceta que promete sorprender y ofrecer una experiencia completamente distinta en la plataforma.

