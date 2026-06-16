Anuncian adaptación de la exitosa saga juvenil 'Shatter Me'

Warner Bros. adquirió los derechos de la exitosa saga juvenil 'Shatter Me', que ha vendido más de 15 millones de ejemplares en el mundo

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Warner Bros. adquirió los derechos cinematográficos de la popular saga juvenil distópica Shatter Me, escrita por Tahereh Mafi, con el objetivo de desarrollar una adaptación para la gran pantalla de una de las franquicias literarias más exitosas de los últimos años.

El acuerdo coincide con el 15 aniversario de la publicación de la primera novela de la serie, lanzada en 2011, que se ha convertido en un fenómeno internacional impulsado por comunidades de lectores en redes sociales.

Una saga con millones de seguidores

La franquicia ha vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido publicada en 38 territorios y 34 idiomas. Además, acumula cientos de miles de publicaciones en plataformas digitales dedicadas a comentar y promocionar la historia.

La trama sigue a Juliette Ferrars, una adolescente cuyo contacto físico puede resultar letal. En un mundo controlado por un régimen autoritario conocido como El Restablecimiento, la joven deberá descubrir el alcance de sus habilidades mientras se enfrenta a conflictos políticos, personales y sentimentales.

La serie combina elementos de ciencia ficción, romance y rebelión en una ambientación distópica marcada por el colapso social y ambiental.

La autora expresó su entusiasmo por la adaptación y destacó la oportunidad de trasladar a la pantalla el universo que ha construido durante más de una década.

Mafi señaló que espera que la producción respete el vínculo que los lectores han desarrollado con los personajes y que la experiencia cinematográfica permita expandir el alcance de la historia.

La escritora participará como productora ejecutiva del proyecto.

La película contará con la producción de Wyck Godfrey y Marty Bowen, de Temple Hill, junto con Karen Rosenfelt, de Sunswept Entertainment, y Kevin McCormick, de Langley Park Pictures.

La adaptación representa además el primer proyecto anunciado bajo el nuevo acuerdo de producción de McCormick con Warner Bros.

Un universo literario en expansión

El éxito de Shatter Me ha dado lugar a una extensa colección de novelas y relatos complementarios que amplían la historia desde distintas perspectivas.

En 2025, Mafi continuó desarrollando este universo con la serie The New Republic, ambientada una década después de los acontecimientos principales. Su primera entrega, Watch Me, alcanzó el primer lugar en la lista de libros más vendidos del New York Times durante siete semanas consecutivas.

Posteriormente, Release Me también debutó en la cima de las listas de ventas, mientras que la tercera novela de esta nueva etapa, titulada Escape Me, llegará a las librerías en septiembre.