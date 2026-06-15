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Coahuila

Anuncian 'Lobos Camp 2026' con actividades recreativas

El programa de la Universidad Autónoma de Coahuila se desarrollará de manera simultánea en las unidades Sureste, Laguna y Norte del 20 al 31 de julio

  • 15
  • Junio
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila realizará del 20 al 31 de julio el campamento de verano “Lobos Camp 2026”, dirigido a hijas e hijos de trabajadores universitarios, así como a niñas y niños externos de entre 5 y 12 años de edad.

El programa se desarrollará de manera simultánea en las unidades Sureste, Laguna y Norte, con sedes en Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz y Piedras Negras.

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Durante la presentación de los cursos encabezados por el rector Octavio Pimentel Martínez y la encargada del proyecto y subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, se informó que las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Los participantes podrán acceder a talleres de artes plásticas, manualidades, pintura, música, baile, campismo, robótica y ciencia divertida, además de disciplinas deportivas como fútbol, basquetbol, voleibol, tochito y taekwondo.

El rector destacó que “Lobos Camp 2026” busca fortalecer la convivencia familiar y promover el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

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Añadió que esta edición contará con una mayor cobertura territorial y con la participación de diversas áreas universitarias y organismos externos para ampliar el alcance del programa.

Por primera vez, el Sindicato de Trabajadores de la UAdeC (STUAC) se suma como sede del campamento a través de su centro recreativo ubicado al oriente de Saltillo, donde se ofrecerán actividades como natación, box, campismo y ciencias recreativas.

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Las inscripciones ya están abiertas y los asistentes contarán con refrigerios saludables, atención de personal especializado y una muestra final de los trabajos realizados durante el curso.


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