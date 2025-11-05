Ariana Grande cancela su viaje a Brasil por falla en su avión
Los fans brasileños de Ariana Grande se quedaron con las ganas de conocerla en persona en el estreno mundial de la película Wicked: For Good, que se realizó en Sao Paulo.
Y es que la actriz y cantante tuvo que cancelar de improviso su visita por un problema que se presentó en el avión en que viajaría.
“Mi equipo y Universal han intentado absolutamente todo para solucionar esto; hemos buscado todos los demás vuelos, nocturnos, de madrugada, con conexiones, comerciales y también opciones privadas, y absolutamente nada estaba disponible ni era posible que nos permitiera llegar a tiempo.
“Incluso intentando una opción privada, se necesita un permiso para volar desde aquí que lleva tiempo obtener", escribió en Instagram.
La artista, de 32 años, lamentó profundamente no poder acompañar a sus compañeros de reparto ni al público brasileño, pidiendo comprensión ante la situación.
