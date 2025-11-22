Cerrar X
Ariana Grande se despide de Glinda tras estreno de Wicked 2

Ariana Grande se despide de Glinda tras el estreno de Wicked 2, cerrando un capítulo emocional que marcó su carrera y la llevó a una nominación al Oscar

  • 22
  • Noviembre
    2025

Ariana Grande emocionó profundamente a sus seguidores al despedirse de Glinda, su icónico personaje en Wicked: For Good, la segunda y última parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

El mensaje llegó el 21 de noviembre de 2025, día del estreno mundial de la película, acompañado de un carrusel de fotos detrás de cámaras en Instagram, donde la artista escribió: “Thank you, my sweet Glinda, for everything. I will love you always”.

La despedida llega en un momento agridulce para la cantante, quien enfrentó una intensa gira de promoción junto a su coprotagonista Cynthia Erivo (Elphaba).

Sin embargo, días antes del estreno, Ariana dio positivo por COVID-19, lo que la obligó a cancelar entrevistas, entre ellas su aparición en The Kelly Clarkson Show.

A pesar del contratiempo, la actriz no dejó que la enfermedad opacara el cierre de uno de los capítulos más significativos de su carrera.

Erivo también publicó un mensaje emotivo en despedida de su personaje, describiendo su transformación como algo digno de “un ensayo, un poema o prosa shakesperiana”.

Ambas actrices fueron ampliamente elogiadas por su química en pantalla; la primera entrega de Wicked recaudó más de 758 millones de dólares en taquilla mundial. Para Wicked: For Good, las proyecciones iniciales anticipan un estreno superior a los 150 millones en su fin de semana de apertura.

¿Por qué es tan importante el papel de Glinda en la vida de Ariana Grande?

Para Ariana, Glinda representa mucho más que un papel. La artista ha hablado abiertamente de cómo el personaje la ayudó a sanar emocionalmente tras años marcados por el atentado de Manchester, la muerte de Mac Miller y su divorcio.

Grande ha dicho que “Glinda me salvó la vida”, permitiéndole reconectar con la alegría que sentía en su niñez.

Interpretarla también le dio una validación artística que muchos críticos consideraron un antes y después: su desempeño en la primera película le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

¿Como fue la reacción que tuvo Ariana Grande cuando le dieron el papel de "Glinda"?

El camino para llegar al papel fue igual de emotivo. Ariana contó que, cuando el director Jon M. Chu le informó en 2021 que sería la nueva Glinda, cayó al suelo de su cocina llorando de alegría.

Su manager le dijo: “Ari, el director quiere hablar contigo ahora”. La pusieron en altavoz y Jon M. Chu empezó a hablarle muy serio y le dijo algo como: “Ariana… hemos tomado una decisión…”.

Ariana se empezó a poner nerviosa y empezó a gritar: “¡No, por favor no me digas que no, por favor no me digas que no!”.

Entonces Jon dijo: “¡Te queremos como nuestra Glinda!”. 

Llamó inmediatamente a Kristin Chenoweth, la Glinda original de Broadway, quien la recibió con un: “Bienvenida a casa, mi niña”.

Wicked: For Good

Wicked: For Good, dirigida por Chu, continúa la historia justo donde terminó la primera película. Con Elphaba convertida en fugitiva y Glinda atrapada en el brillo incómodo de la fama, la secuela profundiza en temas de amistad, sacrificio, traición y redención.

El reencuentro entre ambas, eje emocional de la saga, define el destino de Oz en una narrativa más oscura y madura que la entrega anterior.

Para Ariana Grande, el estreno marca el cierre de un sueño que comenzó cuando era niña y vio el musical por primera vez.

“Nunca olvidaré ni un minuto con Glinda”, ha dicho. Y es que, como dicta la canción que marcó su camino, ella y su personaje “han cambiado para bien”.


