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Ariana Grande adelanta su nuevo álbum con mensaje poético

La cantante Ariana Grande presentó su octavo disco a ejecutivos y desató la emoción de sus fans rumbo a su lanzamiento en 2026

  • 18
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Ariana Grande volvió a encender la expectativa de sus seguidores tras compartir imágenes y videos donde aparece presentando su próximo álbum de estudio a ejecutivos de su discográfica.

El proyecto, conocido entre sus fans como “AG8”, sería el octavo disco en la carrera de la artista y, según reportes, ya estaría terminado con miras a un lanzamiento en el verano de 2026.

Un concepto lleno de simbolismo

En el material difundido en redes sociales, la intérprete se muestra dentro de un estudio de grabación explicando el concepto del álbum con una frase que ha llamado la atención:

“Algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”.

La declaración ha sido interpretada como una pista sobre la temática del disco, que podría explorar contrastes emocionales y procesos de transformación personal.

El anuncio ha generado entusiasmo entre sus seguidores, especialmente después del éxito de Eternal Sunshine (2024), que marcó una nueva etapa en su carrera.

Además, la artista había dejado señales previas sobre su regreso musical, como cambios en su biografía de redes sociales con mensajes como “Nos vemos en verano” y referencias al número ocho.

Las imágenes compartidas, muchas en blanco y negro y ambientadas en estudios de grabación, han reforzado la idea de que Grande se prepara para una nueva etapa artística.

Aunque aún no hay fecha oficial confirmada, todo apunta a que el lanzamiento de AG8 será uno de los eventos musicales más


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