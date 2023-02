Arranca la Berlinale con el estreno de She came to me

La actriz Anne Hathaway se llevó los reflectores en el arranque del festival, donde presentó su película She came to me.

La Berlinale optó por el impacto mediático en su apertura, con el estreno de She came to me, una comedia suave que llevó a la capital alemana a Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei.

Hathaway será la perfecta pareja de Dinklage, fanática del orden y con una “relación íntima secreta con Dios”, explicó la directora Rebecca Miller. Él es un compositor en crisis y con múltiples neurosis, hasta se topa con la capitana de una barcaza remolcadora -Tomei- enamorada del amor.

“Mi corazón late por el cine, no importa si es bajo el sello independiente o no”, afirmó Hathaway, quien acaparó los primeros flashes de este festival, seguida de cerca por Dinklage, aún bajo la estela de la serie Juego de tronos.





Con el elenco del filme, la Berlinale se aseguró una alfombra roja con las dosis requerida de estrellas, a las que se sumó la actriz Kristen Stewart, quien funge como presidenta del jurado en esta edición.

Al equipo de Stewart, integrado además por la directora española Carla Simón, por su colega rumano Radu Jude y por el chino Johnnie To, les corresponderá repartir los premios oficiales del festival entre las 19 películas incluidas en su sección oficial.