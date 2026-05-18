Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
685727048_18262921234290699_8194821495179245579_n_28d7b372dc
Escena

Master Chef arranca con transmisión 24/7 y nuevos retos

El reality culinario inició con nuevos participantes, jueces reconocidos y transmisión continua para seguir la competencia

  • 18
  • Mayo
    2026

Los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera están listos para evaluar a los nuevos participantes del reality show culinario Master Chef, que inició a noche y ahora ofrece la oportunidad de verlo 24/7.

Los competidores estarán reunidos en un mismo espacio, en el que vivirán alejados del mundo real durante el tiempo que dure la competencia, como en la Granja VIP.

Los participantes necesitarán de maestros de la cocina, quienes los guiarán en la preparación de los alimentos, ellos son Lili Cuellar, especialista en repostería conocida por su proyecto Los Vanilos, y Diego Niño, reconocido por apostar por una cocina experimental y arriesgada.

Isabel Carvaja, especializada en cocina tradicional, fundadora del restaurante 'El sazón de Isabel, y Édgar Núñez, quien uenta con experiencia en cocina mexicana contemporánea y como propietario del restaurante Sud 777.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
escena_adame_e3180cadef
Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto 'N'
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_19_at_11_10_58_PM_50a71ea6b9
Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_28_33_PM_1b1c757091
'México siempre estará en mi corazón': Butragueño
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×