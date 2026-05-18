Master Chef arranca con transmisión 24/7 y nuevos retos

Los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera están listos para evaluar a los nuevos participantes del reality show culinario Master Chef, que inició a noche y ahora ofrece la oportunidad de verlo 24/7.

Los competidores estarán reunidos en un mismo espacio, en el que vivirán alejados del mundo real durante el tiempo que dure la competencia, como en la Granja VIP.

Los participantes necesitarán de maestros de la cocina, quienes los guiarán en la preparación de los alimentos, ellos son Lili Cuellar, especialista en repostería conocida por su proyecto Los Vanilos, y Diego Niño, reconocido por apostar por una cocina experimental y arriesgada.

Isabel Carvaja, especializada en cocina tradicional, fundadora del restaurante 'El sazón de Isabel, y Édgar Núñez, quien uenta con experiencia en cocina mexicana contemporánea y como propietario del restaurante Sud 777.

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