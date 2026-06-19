Toy Story 5 arranca con US$17.5 millones en preestrenos

'Toy Story 5' logra 17.5 millones de dólares en preestrenos y apunta a uno de los mayores estrenos de 2026 para Disney y Pixar

La película “Toy Story 5”, de Disney y Pixar, debutó con 17.5 millones de dólares en funciones de preestreno, el mejor resultado registrado en lo que va de 2026 y uno de los más altos en la historia reciente del cine animado.

El desempeño inicial coloca a la nueva entrega de la franquicia de Woody y Buzz Lightyear en ruta hacia uno de los estrenos más fuertes del año, impulsado por una recepción positiva del público y expectativas elevadas en la industria.

Analistas de taquilla estiman que la cinta podría recaudar entre 145 y 150 millones de dólares en su primer fin de semana, con algunas proyecciones que incluso elevan la cifra hasta 175 millones.

De confirmarse estos números, la película superaría ampliamente el debut de “Toy Story 4” (120 millones de dólares) y establecería un nuevo récord para la franquicia.

Comparativos históricos de preestrenos

El resultado de 17.5 millones de dólares solo es superado por los 18.5 millones logrados por “Los Increíbles 2” en 2018, consolidando a Pixar como uno de los estudios más fuertes en el arranque de taquilla.

También supera el desempeño de otros estrenos recientes, como “Michael”, que había liderado temporalmente las cifras de preestreno de 2026 con 12.6 millones de dólares.

Una apuesta tecnológica dentro de la historia

En esta nueva entrega, la trama gira en torno a la llegada de una tableta inteligente llamada Lilypad, que altera el mundo de los juguetes y representa el choque entre la tecnología moderna y la imaginación tradicional.

El elenco de voces incluye nuevamente a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, además de nuevas incorporaciones como Conan O’Brien y Greta Lee.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares más gastos de marketing, la producción busca consolidarse como uno de los grandes éxitos comerciales de Disney en 2026.

En paralelo, este fin de semana también llegan a salas títulos como “La muerte de Robin Hood” de A24 y la cinta de terror “Levítico” de Neon, aunque con proyecciones de taquilla mucho más modestas.