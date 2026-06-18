Artistas de Colombia cambian los shows por la tribuna mundialista

Artistas urbanos, del vallenato y el pop viajaron a México para alentar a la selección cafetera, sumándose a la fiesta futbolera en el Estadio Ciudad de México

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Durante el Mundial no hay quien se resista a ser parte de la fiesta futbolera y mucho menos si se trata de apoyar a la selección de tu país, por ello, famosos colombianos viajaron a México para apoyar a la tricolor.

El Estadio Ciudad de México recibió a miles de aficionados colombianos, entre ellos algunos de los máximos exponentes de la música urbana, el vallenato y el pop, quienes olvidaron su estatus de estrella y se pusieron la camiseta.

La conexión entre la música y el futbol ha sido una constante en Colombia, donde ambos representan importantes símbolos de identidad nacional.

Por ello, cada vez que la Tricolor disputa un torneo internacional, las celebridades suelen mostrar su pasión asistiendo a los partidos o apoyando en las redes sociales.