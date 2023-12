Artistas se suman a las canciones de la época navideña

Aunque Mariah Carey siga inamovible como reina de la Navidad a nivel mundial, son muchos los artistas que en 2023 se han sumado a la causa festiva con algunos lanzamientos musicales, entre ellos Manuel Turizo, Elton John y Cher, aquí hacemos un repaso por sus propuestas.



Cher

A sus 77 años, la diva estadounidense ha probado este género por primera vez en su vida con un álbum titulado sencillamente Christmas, el primero con canciones nuevas desde que hace 10 años publicara ''Closer to the truth''.

En su repertorio aparece un tema firmado por Sarah Hudson, autora de ''Levitating'' y ''Physical'' de Dua Lipa. Se trata de DJ play a Christmas song, que, llegó en EUA a lo más alto de la lista de descargas digitales en canciones de estilo dance, y ha convertido a Cher en la primera mujer que cosecha un número 1 en siete décadas diferentes.





Elton John

Por su parte, Elton John ha aprovechado el 50 aniversario de su clásico de 1973, ''Step into Christmas'', para lanzar un EP con siete cortes que recoge buena parte de la producción navideña que el artista ha escrito junto a su inseparable Bernie Taupin en estos años.

Sam Smith

Ha recurrido a la fórmula de reunir en un EP su dispersa producción pensada para estas fechas, concretamente cuatro temas: ''The lighthouse keeper'', ''Palace'', ''Night before Christmas'' y su versión de ''Have yourself a merry little Christmas''.

Manuel Turizo

Encendió este año las luces del Rockefeller Center de Nueva York y allí cantó ''It's beginning to look a lot like Christmas''.

Así como tantos crooners la han hecho suya desde 1951, el colombiano la llevó a su filosofía de música urbana latina, con parte de la letra en español y seguro se quedará entre las favoritas de la época.





