Hemos ahorrado $2 o 3 billones por combate a corrupción: AMLO

"¿Cómo sacamos los 2 billones? Antes no pagaban impuestos los de arriba, hasta se burlaban, decían que el problema de la Hacienda Pública, eran los ambulantes que no pagaban impuestos, que ese era el problema, como si eso representara mucho, y claro todos tenemos que contribuir, pero mientras los de arriba no pagaban", detalló el mandatario federal.