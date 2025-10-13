Así fue la llamada de emergencia de Diane Keaton antes de morir

Los servicios de emergencia de Los Ángeles acudieron la mañana del sábado al domicilio de la actriz Diane Keaton, tras recibirse un aviso de “persona inconsciente”.

Según TMZ, el registro de audio de la central de bomberos reportó: “Rescate 19, persona inconsciente”, antes de indicar la dirección de la intérprete.

La intervención médica se realizó a las 8:08 horas, y una persona fue trasladada a un hospital local. Más tarde, la familia confirmó que se trataba de Keaton, quien falleció a los 79 años. Hasta el momento no se ha revelado la causa del deceso.

La muerte de la protagonista de Annie Hall conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores por la magnitud de su legado. Fuentes citadas por People señalaron que la actriz “declinó muy repentinamente, lo que resultó devastador para todos los que la amaban”.

En sus últimos meses, Keaton estuvo rodeada únicamente de familiares cercanos, en un entorno de gran discreción. Su rápido deterioro coincidió con la decisión de vender su residencia en Los Ángeles por 29 millones de dólares, lo que sorprendió a su entorno, ya que había manifestado su deseo de vivir allí permanentemente.

Vecinos relataron que, hasta hace pocos meses, Diane Keaton paseaba a diario a su perro, siempre con su característico sombrero y gafas. En las últimas semanas, sin embargo, su presencia pública se volvió poco frecuente.

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, Keaton construyó una carrera de más de cinco décadas. Alcanzó la fama con su papel de Kay Adams en El Padrino (1972) y ganó el Óscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977). Su estilo personal marcó tendencia y su talento la consolidó como una de las grandes figuras de Hollywood.

A lo largo de su trayectoria, participó en clásicos como Buscando al Sr. Goodbar, Rojos, El padre de la novia, El club de las primeras esposas y Alguien tiene que ceder, donde obtuvo otra nominación al Óscar. Su legado artístico y cultural perdurará como uno de los más influyentes de su generación.

