Ataque a balazos deja herido al chofer de Banda Jerez
- 20
-
Octubre
2025
El autobús de Banda Jerez, liderada por Marco Flores, fue atacado a balazos mientras regresaba de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca, rumbo a Jerez, Zacatecas.
La agrupación informó a través de redes sociales que su chofer resultó herido, pero los músicos se encuentran a salvo.
En Instagram, Marco Flores relató que el ataque fue directo al autobús, con seis impactos, y que los agresores aparentemente buscaban detener la unidad.
“El terror, el miedo, la incertidumbre se apoderaron de todos. Gracias a Dios todo quedó en pérdidas materiales y el susto”, escribió el cantante.
Flores también lamentó la falta de seguridad en las carreteras y criticó la complejidad para presentar denuncias. Aseguró que espera que este tipo de agresiones no se vuelvan una constante.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial ni confirmado si se ha iniciado una investigación.
