Avanzan Bardo y Pinocho en la carrera por el Óscar

Alejandro González Inárritu con Bardo y Guillermo del Toro con Pinocho son parte de los filmes preseleccionados por la Academia.

La Academia de Hollywood confirmó que los filmes Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Inárritu; Argentina, 1985, de Santiago Mitre, y Pinocho de Guillermo del Toro, pueden ser preseleccionados a las nominaciones de la 95 edición de los premios Óscar.

Por medio de un comunicado, la organización reveló tres extensas listas con los nombres de los largometrajes animados, documentales y largometrajes internacionales que entraron en la lista de aspirantes para ser los preseleccionados a alguna nominación en la gala que se llevará a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Las películas de González Iñárritu y Mitre están siendo contempladas en la lista de largometraje internacional, en la que también se encuentran más filmes de latinoamericanos como Blanquita, del chileno Fernando Guzzoni; Los reyes del mundo, de la colombiana Laura Mora Ortega, y el filme uruguayo El empleado y el patrón, de Manolo Nieto, entre otras.

No obstante, la obra de Guillermo del Toro junto a Mark Gustafson, Pinocho, aparece en la lista de largometraje animado, en la que también destacan los filmes Luck, de Peggy Holmes; Lightyear de Pixar, y Minions: The Rise of Gru.

En la categoría a largometraje documental, destacan los trabajos de los mexicanos Rodrigo Reyes con Sansón y yo y Natalia Almada con Users, ambas coproducciones de México y Estados Unidos. El 12 de diciembre será cuando se inicie la votación preliminar que tendrá como resultado una lista reducida de candidaturas al Óscar, y que se hará pública el 21 de diciembre.