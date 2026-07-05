Rüfüs Du Sol tiene una relación especial con el país, debido a que han filmado los videos de sus canciones 'Lately' y 'Break My Love'

Inicio / Escena / Rüfüs Du Sol logra concierto más grande de su carrera en México

Rüfüs Du Sol logró consolidarse tras conseguir la mayor audiencia de su trayectoria durante este fin de semana en la Ciudad de México.

El vocalista Tyrone Lindqvist destacó que entre los cerca de 67 mil personas que acudieron a este gran evento se encontraban varios miembros de su familia.

“Mi esposa, mi hijo, mi hermano menor, mi padre. Muchos de nuestros familiares y amigos están aquí esta noche celebrando con ustedes”, reveló.

La banda australiana hizo vibrar a la audiencia con temas como “You Were Right”, “Next to Me”, “Music is Better” y “On My Knees”. Tampoco podía faltar “Alive”, la canción que les valió un Grammy en la categoría de mejor grabación dance/electrónica en 2022.

Incluyó piezas de toda su discografía, que incluye los álbumes “Inhale / Exhale”, “Surrender”, “Solace”, “Bloom” y “Atlas”.

Rüfüs Du Sol y su estrecha relación con las tierras mexicanas

Rüfüs Du Sol tiene una relación especial con México, donde han filmado los videos de sus canciones “Lately” y “Break My Love”, además de presentarse en varios festivales.

Lindqvist destacó el ambiente electrizante que se siente en la ciudad sede durante el mundial.