La actriz mostró su apoyo al Tri antes del México vs Inglaterra con un video junto a Tom Holland que se volvió viral en redes sociales

Inicio / Escena / Lupita Nyong’o apoya a México antes del duelo ante Inglaterra

La actriz Lupita Nyong’o manifestó su apoyo a la Selección Mexicana rumbo al partido de octavos de final del Mundial FIFA 2026 frente a Inglaterra, al compartir un video en el que aparece junto al actor británico Tom Holland en una amistosa rivalidad futbolística.

En el video, Nyong’o viste la camiseta del Tri, mientras Holland porta la playera de la selección inglesa.

“¡Vamos México!”, expresó la actriz en el clip, acompañado del mensaje: “Una pequeña competencia amistosa con Tom Holland. ¡VAMOS MÉXICO! ¿Y si sí?”.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre aficionados mexicanos e ingleses en la antesala del encuentro que se disputará este domingo en el Estadio Ciudad de México.

El video forma parte de la promoción de 'La Odisea'

La grabación se realizó como parte de la gira promocional de "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan, cuyo elenco participó en diversas actividades previo a su estreno.

En una sesión fotográfica, varios integrantes del reparto también aparecieron con camisetas de la selección inglesa personalizadas con los nombres de sus personajes.

Entre los actores que forman parte del proyecto destacan Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, John Leguizamo, Benny Safdie, Himesh Patel, Samantha Morton, Tom Holland y Lupita Nyong’o.

El vínculo de Lupita Nyong’o con México

El gesto de la actriz volvió a poner en el centro de la conversación su relación con México. Aunque Lupita Nyong’o ha expresado que se considera keniana, nació en la Ciudad de México durante el exilio político de su padre, Peter Anyang Nyong’o, y vivió parte de su adolescencia en el país.

En distintas entrevistas ha recordado que durante esa etapa enfrentó episodios de discriminación; sin embargo, con el paso del tiempo fortaleció su cariño por México.

La ganadora del Oscar también ha señalado que la gastronomía mexicana es una de sus favoritas y ha mantenido una estrecha relación con la cultura del país, además de compartir pantalla con el actor mexicano Tenoch Huerta en "Black Panther: Wakanda Forever".