Avatar 2 tiene un fin de semana 'flojo' en taquilla

A pesar de ya haber recaudado a nivel mundial alrededor de unos $435 millones de dólares, se suponía un cifra mayor para la esperada película de James Cameron.

“ Avatar: The Way of Water ” no causó tanto revuelo como muchos supusieron, pero el espectáculo de gran presupuesto de James Cameron aún ayudó a dar vida a la taquilla este fin de semana. La secuela recaudó 134 millones de dólares en los cines de América del Norte y 300,5 millones de dólares a nivel internacional para un debut mundial de 434,5 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.



Empató con “The Batman” como el cuarto debut nacional más alto del año, seguido por “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ( $187.4 millones en mayo ), “Black Panther: Wakanda Forever” ( $181 millones en noviembre ) y “ Thor: Love and Thunder” (144,2 millones de dólares en julio).



Las expectativas eran enormes para “Avatar 2”, que tenía un precio de más de $350 millones; la presión de continuar con la película más taquillera de todos los tiempos (gracias en parte a varios relanzamientos) más de una década después y la abrumadora tarea de despuntar en una industria que todavía está lejos de la normalidad, 'Avatar' aun así es un filme de gran tamaño: los personajes de Na'vi, el tiempo de ejecución (la asombrosa cantidad de tres horas y 12 minutos), los avances técnicos y la estrategia de lanzamiento de 20th Century Studios y The Walt Disney Co.

Antes del fin de semana, muchos esperaban un debut nacional de al menos $ 150 millones. Algunos incluso dijeron $ 175 o más, pero el seguimiento tampoco ha sido una métrica tan confiable durante la pandemia.

Disney vio desde el principio que 'The Way of Water' iba a ser un tipo diferente de bestia cuando miraron las preventas. Para una película normal y repleta de spoilers como muchas ofertas de Marvel, las ventas del fin de semana posteriores al estreno suelen rondar el 5 %. Para “The Way of Water”, estaban al 20%. En otras palabras, la empresa sabía que el seguimiento estaba demasiado inflado.

Al igual que con muchos proyectos ambiciosos de Cameron, desde 'Titanic' hasta el primer 'Avatar', los nervios estaban altos por la costosa secuela, una de las más caras de todos los tiempos, que comenzó a producirse hace cinco años. Enfrentó repetidos retrasos y resistió la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Co en 2019 . También es una de las cuatro secuelas de “Avatar” que Cameron tenía en mente. La filmación de la tercera película, que se rodó simultáneamente con “The Way of Water”, está lista, con un estreno previsto para diciembre de 2024.

En los 13 años transcurridos desde la primera película, “Avatar” también ha sido objeto de bromas por la percepción de que la película más grande de todos los tiempos, una que ha recaudado casi 3.000 millones de dólares, ha dejado una huella relativamente menor en la cultura. Pero aun así, los críticos han estado de acuerdo en gran medida con 'The Way of Water', no solo por las imágenes sino también por mejorar la historia del primero. Tiene una calificación positiva del 78% de los críticos de Rotten Tomatoes.





Fotografía: AP