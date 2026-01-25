'Mercy' supera a 'Avatar 3' en taquilla durante fin de semana

Con una tormenta invernal cubriendo una gran parte del país, Hollywood tuvo su fin de semana más tranquilo del año en la taquilla. El thriller de ciencia ficción de Amazon MGM "Mercy" destronó a "Avatar: Fire and Ash" del puesto número uno con $11,2 millones de dólares en América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

Cientos de cines se vieron obligados a cerrar debido a la tormenta, desde Texas hasta Maine. Más de $140 millones de estadounidenses estaban bajo advertencias de tormenta invernal, lo que disminuyó la asistencia al cine.

Sin embargo, el fin de semana no iba a ser uno de grandes éxitos. "Mercy", un thriller de $60 millones de dólares protagonizado por Chris Pratt como un hombre en un futuro cercano siendo juzgado por un juez de IA, fue el principal estreno. Llegó con críticas desalentadoras (20% de aceptación en Rotten Tomatoes) y una recepción igualmente pobre (un "B-” en CinemaScore) por parte del público.

Pero eso fue suficiente para finalmente desbancar a la tercera entrega de la saga de Pandora de James Cameron de su posición de un mes en la cima de la taquilla. "Avatar: Fire and Ash" cayó al segundo lugar con $7 millones de dólares. Al tiempo que el lanzamiento de The Walt Disney Co. está comenzando a agotarse a nivel nacional, sigue siendo una gran atracción en el extranjero. Recaudó $28,1 millones de dólares internacionalmente en su sexta semana.

"Avatar: Fire and Ash" no se acercará a las alturas de taquilla de las dos películas anteriores de "Avatar". La original de 2009 recaudó $2,900 millones de dólares y la secuela de 2022, "The Way of Water", alcanzó los $2,300 millones. "Fire and Ash" ha superado ahora los $1,000 millones de dólares internacionalmente, pero su recaudación nacional ($378,5 millones) está muy por debajo del ritmo de las otras dos películas.

El "impulso del Oscar" que las películas solían recibir tras la nominación es en gran medida cosa del pasado. Las películas principales en las nominaciones del jueves —"Sinners" y "One Battle After Another"— hace tiempo que completaron sus periodos en las salas. Pero un puñado de nominados vio un buen negocio.

"Hamnet" de Chloé Zhao, nominada a ocho Oscar —incluyendo mejor película—, recaudó $2 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno amplio. El drama de Shakespeare, protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal, ha estado en los cines durante dos meses, aumentando constantemente su presencia en las salas. Ha alcanzado 17,6 millones de dólares a nivel nacional y 42,1 millones en todo el mundo.

"Marty Supreme" de Josh Safdie, nominada a nueve Oscar, ganó $3,5 millones de dólares en su sexta semana de estreno. El título de A24, protagonizado por Timothée Chalamet, cruzó esta semana los $100 millones de dólares a nivel mundial. Hasta ahora ha recaudado $86,2 millones a nivel nacional.

A continuación, la lista de las películas más taquilleras en los cines de Norteamérica, según Comscore:

1. “Mercy”, $11,2 millones de dólares.

2. “Avatar: Fire and Ash”, $7 millones de dólares.

3. “Zootopia 2”, $5,7 millones de dólares.

4. “The Housemaid”, $4,2 millones de dólares.

5. “28 Years Later: The Bone Temple”, $3,6 millones de dólares.

6. “Marty Supreme”, $3,5 millones de dólares.

7. “Return to Silent Hill”, $2,7 millones de dólares.

8. “Hamnet”, $2 millones de dólares.

9. “Lord of the Rings”, $2 millones de dólares.

10. “Primate”, $1,7 millones de dólares

