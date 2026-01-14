Podcast
Escena

Zoe Saldaña: la actriz más taquillera de la historia

Impulsada por el éxito de Avatar: Fire and Ash, sus películas suman más de 15 mil millones de dólares en taquilla, colocándola en el primer lugar mundial

  • 14
  • Enero
    2026

Zoe Saldaña es nombrada la actriz más taquillera de todos los tiempos gracias al éxito de la película Avatar. Fire and Ash, según la actualización de un sitio web estadounidense que se especializa en la taquilla cinematográfica The Numbers.

Sus películas han acumulado un total de $15,470 millones de dólares, tomando en cuenta el éxito de la última película de la franquicia creada por el director canadiense James Cameron.

La actriz estadounidense de origen dominicano ha sido protagonista de las tres películas más taquilleras de la historia: ‘Avatar’ (2009), que ocupa el puesto número 1; Avengers Endgame (2019), en el puesto número 2, y Avatar: The Way of Water.

El éxito taquillero de Saldaña, quien obtuvo su primer Óscar el año pasado por la película Emilia Pérez, también se debe a su participación en Guardians of Galaxy, en su personaje como Gamora, así como el papel de Nyota Uhura en una trilogía de la franquicia Star Trek.

De acuerdo con el medio especializado Variety, Saldaña además es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han generado más de $2,000 millones de dólares en todo el mundo.

En el 2024, Saldaña ocupaba la tercera posición en esta lista, tan solo superada por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero el éxito de la última entrega de Avatar, que esta semana superó los $1,230 millones de dólares de recaudación, contribuyó a posicionarla en el número uno.


