Adrian Peterson arrestado por conducir bajo efectos del alcohol

El ex running back de los Minnesota Vikings, Adrian Peterson, fue arrestado este domingo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, informó el medio TMZ.

De acuerdo a los registros en línea, Peterson fue arrestado en Sugar Land, Texas, cerca de las 22:00 horas (tiempo local) y fue imputado por conducir bajo la influencia del alcohol y por portar armas de manera ilegal.

Esta no es la primera vez que el exjugador de la NFL es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, pues apenas en abril fue arrestado en Minnesota por el mismo cargo.

Ese arresto en Minnesota se dio poco después de la fiesta del día del draft de los Vikings, cuando un oficial de policía afirmó haberlo visto ir a 133 kilómetros por hora en una zona de 88 km/h poco después de las 03:00 horas.

Las autoridades de ese estado afirmaron que Peterson dio un resultado de 0.14% de alcohol en su sangre, cuando el límite legal en Minnesota es de 0.08%.

Durante su paso por la NFL a lo largo de 15 años, Peterson jugó para siete franquicias, pero su estancia más recordada es con los Vikings.

Comentarios