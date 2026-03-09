Crea Paris Hilton fondo para apoyar a empresarias tras desastres

La empresaria y estrella pop Paris Hilton anunció la creación del Back in Business Recovery Fund, una iniciativa destinada a apoyar a pequeñas empresarias afectadas por desastres naturales en Estados Unidos.

El programa arranca con una donación inicial de $350 mil dólares aportada por Hilton, con la meta de recaudar al menos un millón de dólares antes de finales de marzo para financiar negocios liderados por mujeres que enfrentan dificultades para recuperarse tras emergencias.

“Los negocios que pertenecen a mujeres son realmente el corazón de muchas de estas comunidades. Quiero impulsarlas, apoyarlas y poner el foco sobre ellas para marcar una diferencia real en sus vidas”, afirmó Hilton.

Alianza con organizaciones para ampliar el apoyo

El proyecto se desarrolla a través de 11:11 Media Impact, la organización de impacto social creada por Hilton, en colaboración con GoFundMe.org, el brazo filantrópico de la conocida plataforma de recaudación de fondos GoFundMe.

Esta última aportará $100 mil dólares adicionales para el lanzamiento del fondo, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y llegar a más emprendedoras afectadas por desastres.

La iniciativa surge tras el apoyo que Hilton brindó a empresarias afectadas por los incendios que devastaron Los Ángeles en 2025, desastre que incluso destruyó su propia casa en Malibu.

Subvenciones para reconstruir negocios dañados

Tras aquellos incendios, Hilton y las organizaciones aliadas distribuyeron más de un millón de dólares en subvenciones a 50 pequeñas empresas propiedad de mujeres.

Las ayudas económicas, de hasta $25 mil dólares por negocio, permitieron cubrir gastos como alquiler, salarios, reemplazo de equipos y reconstrucción de instalaciones.

Entre los negocios beneficiados se encontraban guarderías, panaderías, librerías, estudios de danza y salones de belleza, muchos de ellos ubicados en Altadena, una de las comunidades más afectadas por el incendio de Eaton.

De acuerdo con el Pasadena Women's Business Center, que también recibió apoyo para brindar asesoría y mentoría empresarial, el 90% de las empresas beneficiadas sigue operando un año después.

El caso de una florista que reconstruyó su negocio

Una de las beneficiarias fue la diseñadora floral Renata Ortega, fundadora de Orla Floral Studio, quien operaba su negocio desde un estudio improvisado en el garaje de su casa en Altadena.

El incendio destruyó tanto su vivienda como el espacio de trabajo, incluyendo el equipo y el inventario que había acumulado durante años.

“Nada te prepara para una pérdida de esa magnitud. No pensé que podría volver a empezar”, relató Ortega.

La subvención le permitió pagar el depósito de un nuevo local y adquirir una cámara frigorífica para flores, equipo esencial para su actividad.

Actualmente, su empresa funciona nuevamente con agenda llena y ha logrado mantener a su equipo de trabajo.

“Fue una ayuda para volver a operar, pero en realidad nos permitió regresar mejor que antes”, comentó.

Las experiencias de colaboración con estas empresarias motivaron a Hilton a ampliar el programa a todo el país.

“Durante gran parte de mi carrera me han subestimado. He trabajado muy duro para demostrar que hay mucho más en mí”, afirmó la empresaria, bisnieta del fundador de la cadena hotelera Conrad N. Hilton.

Según datos citados por el banco Wells Fargo, en Estados Unidos existen 14.5 millones de empresas propiedad de mujeres, lo que representa cerca del 39% del total, aunque muchas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento e inversión.

El nuevo fondo trabajará con más de 150 centros locales de negocios para mujeres en todo el país para identificar rápidamente a las emprendedoras afectadas y ofrecer no solo apoyo económico, sino también redes de mentoría y asesoría.

