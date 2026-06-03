'Backrooms' se convierte en el mayor éxito de A24 en EUA

La película inspirada en el fenómeno de internet de los espacios liminales, "Backrooms", se convirtió en menos de una semana en el mayor éxito en taquilla doméstica de A24, consolidando el impacto que las comunidades digitales tienen actualmente en la industria cinematográfica.

Este miércoles se dio a conocer que la cinta alcanzó los $100 millones de dólares en cines de Estados Unidos en apenas seis días, superando el récord que mantenía "Marty Supreme", protagonizada por Timothée Chalamet, que había recaudado $96 millones de dólares en ese mercado.

It's everywhere. Backrooms is the #1 movie in the world. pic.twitter.com/TMGrfKqJHD — A24 (@A24) June 3, 2026

'Backrooms' domina la taquilla de Estados Unidos

Aunque a nivel internacional "Marty Supreme" continúa siendo la producción más exitosa del estudio con una recaudación global de $191 millones de dólares, "Backrooms" ya suma $144 millones de dólares en todo el mundo con menos de una semana en cartelera.

De acuerdo con reportes especializados, la película ha generado aproximadamente $81 millones de dólares en Estados Unidos y $118 millones en el mercado internacional, cifras que la colocan como uno de los estrenos más exitosos del año para el estudio independiente.

De YouTube al cine: el origen del fenómeno 'Backrooms'

La cinta fue dirigida por Kane Parsons, creador de la popular serie web homónima publicada en YouTube, basada en el universo de los llamados espacios liminales: habitaciones, pasillos y estructuras aparentemente infinitas que surgieron como una leyenda de internet en foros como 4chan y posteriormente se popularizaron en Reddit, TikTok y otras plataformas digitales.

La historia sigue a un propietario de una mueblería, interpretado por Chiwetel Ejiofor, quien descubre una puerta secreta que lo conduce a un inquietante laberinto de habitaciones anónimas. Tras su desaparición, su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, se adentra en ese misterioso mundo para intentar rescatarlo.

🎬 Backrooms (2026)



One of the internet's greatest success stories.



In May 2019, an anonymous user on 4chan posted a grainy photo of an empty room. Sickly yellow walls, harsh fluorescent lighting, damp carpet, and an overwhelming sense that something was deeply wrong. Someone… pic.twitter.com/Fr6c2su3ES — The Cinéprism (@TheCineprism) June 1, 2026

Kane Parsons hace historia en Hollywood

Con este estreno, Kane Parsons se convirtió en el cineasta más joven en liderar la taquilla de Estados Unidos, superando la marca establecida por Josh Trank, quien tenía 27 años cuando estrenó "Chronicle" en 2012.

Analistas de la industria consideran que el fenómeno está lejos de terminar. De acuerdo con proyecciones del sector, "Backrooms" podría recaudar entre $48 y $50 millones de dólares durante su segundo fin de semana, lo que representaría una caída cercana al 55% respecto a su debut, un comportamiento considerado sólido para un estreno de este tamaño.

YouTuber Kane Parsons' movie Backrooms has become A24's highest-grossing movie ever



It has reached a domestic total of $97.7 million, surpassing Marty Supreme, which previously held the title with $96 million pic.twitter.com/9SYC7DWMOV — Dexerto (@Dexerto) June 3, 2026

El éxito de la película también refuerza una tendencia cada vez más evidente en Hollywood: los creadores de contenido de plataformas como YouTube y las comunidades que construyen alrededor de sus proyectos pueden convertirse en un poderoso motor para la taquilla, tal como ocurre con otras producciones derivadas de internet como "Iron Lung", de Markiplier, y "Obsesión", de Curry Barker.

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