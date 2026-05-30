La cinta basada en la serie viral de YouTube apunta a un estreno histórico con hasta 90 millones de dólares en su primer fin de semana

Inicio / Escena / 'Backrooms' rompe récords y domina la taquilla de A24

La película Backrooms, dirigida por Kane Parsons y basada en la popular serie de terror creada para YouTube, se perfila para convertirse en el estreno más exitoso en la historia de la productora A24.

La cinta recaudó 38 millones de dólares durante su primer viernes en cartelera en Estados Unidos, exhibiéndose en 3 mil 442 salas. Las proyecciones de la industria estiman que podría cerrar su fin de semana inaugural con ingresos de entre 85 y 90 millones de dólares.

De confirmarse estas cifras, el largometraje superará ampliamente el récord anterior de A24, establecido por Civil War en 2024, cuando debutó con 25.5 millones de dólares.

La producción narra la historia de un comerciante de muebles de una pequeña localidad que descubre un portal hacia una dimensión desconocida dentro de su establecimiento, desencadenando una serie de acontecimientos sobrenaturales.

El reparto está encabezado por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, mientras que la producción cuenta con la participación de figuras reconocidas de la industria como James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins.

Además, la compañía Chernin Entertainment colaboró en la financiación y desarrollo del proyecto.

'Obsession' mantiene un sólido desempeño

En la segunda posición de la taquilla se ubicó Obsession, el thriller de terror dirigido por Curry Barker, que obtuvo 8.1 millones de dólares durante el viernes.

La película continúa mostrando una notable fortaleza comercial en su tercera semana de exhibición y podría sumar otros 28 millones de dólares durante el fin de semana, superando incluso los ingresos registrados la semana anterior.

'The Mandalorian and Grogu' pierde impulso

La producción de Lucasfilm Star Wars: The Mandalorian and Grogu ocupó el tercer lugar con una recaudación de 6.5 millones de dólares el viernes, reflejando una caída significativa respecto a su estreno.

Los analistas prevén que la película cierre el fin de semana con alrededor de 25 millones de dólares, cifra inferior a las proyecciones iniciales. Aun así, su acumulado en Estados Unidos alcanzaría aproximadamente 136 millones de dólares tras dos semanas en cartelera.

'Michael' sigue sumando millones

La película biográfica Michael, centrada en la vida de Michael Jackson, continuó entre las más vistas al recaudar 3.5 millones de dólares el viernes.

Se espera que alcance 12.7 millones de dólares durante el fin de semana, elevando su total en taquilla estadounidense a cerca de 340 millones de dólares desde su estreno.

Nuevos estrenos buscan abrirse paso

Entre las novedades de la semana destacó The Breadwinner, comedia familiar protagonizada por el comediante Nate Bargatze, que debutó con 2.75 millones de dólares y apunta a cerrar el fin de semana con aproximadamente 7.5 millones.

Por su parte, el drama bélico Pressure, protagonizado por Brendan Fraser en el papel del general Dwight D. Eisenhower, obtuvo 2.46 millones de dólares durante su primer día y podría finalizar su estreno con alrededor de 5.4 millones.

Con un arranque arrollador, Backrooms no solo lidera la taquilla norteamericana, sino que también consolida a A24 como una de las productoras más influyentes del cine contemporáneo.