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A24 lanza teaser de 'Backrooms', su nuevo terror viral

La película dirigida por Kane Parsons adapta el fenómeno de horror liminal y se estrena en mayo de 2026, basada en el fenómeno viral de internet

  • 31
  • Marzo
    2026

La productora A24 lanzó el teaser oficial de Backrooms, una de las apuestas más inquietantes del cine de terror para 2026, basada en el fenómeno viral de internet que explora espacios infinitos y perturbadores.

El adelanto, publicado el pasado 24 de febrero, ha generado expectativa entre los fans del género al trasladar a la pantalla grande la atmósfera claustrofóbica y surrealista que popularizó la serie web creada por Kane Parsons, quien también dirige la cinta en su debut cinematográfico.

El avance presenta una estética inquietante centrada en los llamados “liminal spaces”: pasillos interminables, habitaciones amarillas iluminadas por luces fluorescentes y una sensación constante de desorientación.

La historia comienza con una misteriosa puerta en el sótano de una tienda de muebles, que conduce a una dimensión alternativa donde las reglas de la realidad parecen romperse, dando paso a una experiencia de horror psicológico.

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Del fenómeno viral al cine

“Backrooms” surge de un creepypasta de internet que describe un espacio infinito al que se accede al “salirse” de la realidad, concepto que se convirtió en un fenómeno digital gracias a videos virales en plataformas como YouTube.

La película busca expandir ese universo con una narrativa más estructurada, manteniendo el estilo de metraje encontrado y el tono ambiguo que caracteriza al material original.

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El filme cuenta con un elenco encabezado por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, acompañados por Finn Bennett y Lukita Maxwell.

En la producción participa la compañía Atomic Monster, del cineasta James Wan, junto con otros estudios, lo que refuerza la apuesta por un terror de alto perfil.

La película tiene previsto su estreno en cines el 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos, consolidándose como una de las adaptaciones más esperadas del terror digital contemporáneo.


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