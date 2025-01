Bad Bunny dará más de 20 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico

El cantante Bad Bunny anunció a través de sus redes sociales que, aunque planea llevar su nuevo show a diferentes países, entre ellos México, le dará prioridad a su tierra Puerto Rico.

“Por ahora estoy en casa, la estoy pasando bien, si les soy honesto, no me quiero ir de aquí. Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia.

“Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil, Japón; otros a los que hace mucho tiempo que no hoy, como Italia, Londres y España. Les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”, dijo.

Mientras camina por un pasillo junto a los carteles de todas sus giras anteriores, incluyendo El Último Tour del Mundo y World’s Hottest Tour, Bad Bunny (nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio) revela un nuevo cartel que anuncia su residencia No me quiero ir de aquí en El Choli.

La residencia de 21 fechas, que comenzará el 11 de julio, se iniciará con los nueve primeros conciertos reservados exclusivamente a los residentes de Puerto Rico, y la venta anticipada en persona comenzará el miércoles 15 de enero. Terminará su ambiciosa residencia el 24 de agosto.

El anuncio de la residencia se produce tras el lanzamiento de Debí tirar más gotos, su reciente álbum, que debutó en el No. 2 de la lista Billboard 200, con lo que consiguió su séptimo top 10 en listas de ventas.

Mientras tanto, el LP se estrena en el No. 1 de la lista Top Streaming Albums de Billboard (con fecha del 18 de enero), la mayor semana de streaming para un título latino en más de un año.

