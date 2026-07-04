Belinda confirma grabación de su tema con Danna Paola

Belinda confirmó que este domingo grabará junto a Danna el videoclip de la colaboración que ambas preparan desde hace meses

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La colaboración entre Belinda y Danna Paola ya es una realidad. Este domingo ambas artistas se reunirán para grabar el videoclip de la canción que sus seguidores llevan meses esperando, un proyecto que comenzará a tomar forma rumbo a su próximo lanzamiento.

La propia Belinda confirmó la noticia tras el triunfo de México sobre Ecuador, al explicar que no podría asistir al partido frente a Inglaterra porque tenía un compromiso inaplazable con Danna.

Durante una entrevista, la cantante explicó que el rodaje del videoclip estaba programado para este domingo y bromeó con que ya no tenía forma de inventar una excusa para faltar.

"Ay, me encantaría. Tengo que grabar un video, pero como lo estoy diciendo en este momento, ya no puedo hacerme la enferma, ya no puedo tener una excusa porque ya si no me va a matar Danna. Si no, estaría aquí solo por el video, pero voy a echar porras desde donde esté", comentó.

Con ello, confirmó que la esperada colaboración entre ambas intérpretes ya entró en su etapa final antes de ser presentada oficialmente.

La canción ya había sido adelantada

El proyecto no tomó por sorpresa a los seguidores de las dos artistas. En junio, Danna había adelantado que trabajaba junto a Belinda en una canción, aunque en ese momento evitó revelar el nombre del tema o la fecha de estreno.

"Ay, sí, ahí viene nuestra canción también. Muy contentas, la verdad", declaró entonces ante medios de comunicación.

Ahora, con la grabación del videoclip, todo apunta a que el lanzamiento podría producirse en las próximas semanas.

La confirmación llegó horas después de que Belinda protagonizara uno de los momentos más comentados en redes sociales al confundir el grito mundialista "¿Y si sí?" con "¿A que sí?" durante una entrevista.

Los memes no tardaron en aparecer y la cantante respondió con humor desde su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías en pijama acompañadas únicamente por la frase: "¿A que sí?", sumándose a la conversación que ya dominaba las plataformas digitales.

Cabe señalar que dicha colaboración llega en una etapa de intensa actividad para las dos cantantes.

Belinda terminó recientemente el rodaje de la miniserie "Carlota", en la que interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo junto al actor español Jaime Lorente.

Además, fue una de las figuras de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde interpretó "Por ella" junto a Los Ángeles Azules.

Por su parte, Danna continúa impulsando la etapa "Lucid Dreams", primer adelanto de su próximo álbum "VISIONS".

A finales de junio ofreció un concierto con entradas agotadas en Los Ángeles y posteriormente lanzó el tema "Si se acaba el mundo" junto a El Malilla.

¿Qué pasó con Kenia Os?

Aunque en redes sociales algunos seguidores se preguntaron por la ausencia de Kenia Os en este proyecto, hasta el momento no existe información que indique que haya formado parte de la colaboración entre Belinda y Danna o que haya abandonado algún plan relacionado con el tema.

La canción fue anunciada desde un inicio como un trabajo conjunto entre Belinda y Danna, por lo que la grabación del videoclip confirma únicamente la participación de ambas artistas.