belinda_danna_kenia_os_1e407a4963
Escena

Preparan las 'reinas del pop mexicano' canción conjunta

Belinda, Danna Paola y Kenia Os, consideradas las actuales “reinas del pop mexicano”, anunciaron su próxima colaboración musical

  • 03
  • Octubre
    2025

Las cantantes mexicanas Belinda, Danna Paola y Kenia Os anunciaron este viernes que preparan un tema musical en conjunto, durante una conversación transmitida en Apple Music.

“Ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, 'babies'. Y no podemos decir más. Para mí, es un honor enorme lograr esta colaboración, que con todo y las agendas locas nuestros equipos lo hagan posible. Va a ser increíble”, expresó Danna Paola.

Por su parte, Kenia Os aseguró: “Va a estar brutal, se los prometemos. Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecablemente, con amor y entrega. Estoy muy emocionada. Y ojo, no estamos creando expectativas”.

Apple Music destacó que esta colaboración era especialmente esperada por el público millennial y de la generación Z de México, quienes han seguido la carrera de las tres artistas desde telenovelas y redes sociales.

Cabe señalar que la iniciativa llega mientras Belinda promociona su álbum ‘Indomable’, experimentando con corridos tumbados; Danna Paola impulsa su sencillo KHE Calor; y Kenia Os promociona sus recientes colaboraciones Una nada más con Los Ángeles Azules y En 4 con la brasileña Anitta.

Durante la charla, las tres artistas reflexionaron sobre el significado de ser “mujeres poderosas en la música”. Belinda expresó: “Para mí, una mujer indomable es alguien que lucha por sus sueños, que no permite que nada ni nadie la haga sentir menos, que tiene sueños diferentes cada día y sabe que puede cumplirlos y luchar por ellos. Mujeres como Frida Kahlo, que fue una de las más increíbles de la historia de nuestro país”.

Aunque no se revelaron detalles sobre la fecha de lanzamiento ni el estilo del tema, la unión de estas tres artistas promete generar un gran impacto en la industria musical mexicana.

 


Comentarios

