Cerrar X
escena_belinda_carlota_4d8e4e5c99
Escena

Belinda confirma que se va de México para grabar 'Carlota'

La cantante anunció que vivirá fuera de México por varios meses para filmar la bioserie 'Carlota', aunque terminará sus ocho funciones en 'Mentiras: el musical'

  • 22
  • Agosto
    2025

Es oficial, Belinda se va de México... pero no antes de terminar las ocho presentaciones que tiene programadas en la obra de teatro "Mentiras, el musical".

Y es que la cantante declaró en el programa Ventaneando que se irá a vivir fuera de México por "muchos meses".

“Me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar, obviamente, todo aquí”, dijo en el programa.

La también cantante aseguró que no se mudará de manera permanente del país, sino que será por un periodo de aproximadamente ocho meses.

Su salida del país por este tiempo se debe a que comenzará las grabaciones de la esperada bioserie "Carlota", en donde encarnará a la primera y única emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción; es un proyecto muy ambicioso”, añadió.

Belinda no dio más información al respecto; sin embargo, se sabe que el proyecto inspirado en la vida de Carlota de Habsburgo será producido por Sony Pictures Television y constará de 10 episodios.

Esta serie abarcará desde la juventud de la emperatriz hasta el colapso mental que sufrió después de la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

Aún no se ha revelado la fecha de estreno del proyecto.

Las ocho funciones especiales de 'Mentiras': El Musical' serán los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México y contará con la participación de Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio y Luis Gerardo Méndez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

efd_a1df22caf6
Hallan tres cadáveres en funeraria clausurada de Juárez
SGT_e01357ce29
Arrancó con éxito el Festival de Teatro Nuevo León 2025
Whats_App_Image_2025_08_22_at_8_00_21_PM_ede469d423
Cierran Paseo de los Leones por acumulación de agua
publicidad

Últimas Noticias

Gz_D0_X3_A_Xs_A_Af_HOM_370f5f0f04
Aseguran tráiler con más de mil paquetes de cocaína en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T131246_317_e5491a36c2
Inicia operaciones el circuito E de Regio Ruta en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×