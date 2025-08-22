Belinda confirma que se va de México para grabar 'Carlota'

Es oficial, Belinda se va de México... pero no antes de terminar las ocho presentaciones que tiene programadas en la obra de teatro "Mentiras, el musical".

Y es que la cantante declaró en el programa Ventaneando que se irá a vivir fuera de México por "muchos meses".

“Me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar, obviamente, todo aquí”, dijo en el programa.

La también cantante aseguró que no se mudará de manera permanente del país, sino que será por un periodo de aproximadamente ocho meses.

Su salida del país por este tiempo se debe a que comenzará las grabaciones de la esperada bioserie "Carlota", en donde encarnará a la primera y única emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción; es un proyecto muy ambicioso”, añadió.

Belinda no dio más información al respecto; sin embargo, se sabe que el proyecto inspirado en la vida de Carlota de Habsburgo será producido por Sony Pictures Television y constará de 10 episodios.

Esta serie abarcará desde la juventud de la emperatriz hasta el colapso mental que sufrió después de la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

Aún no se ha revelado la fecha de estreno del proyecto.

Las ocho funciones especiales de 'Mentiras': El Musical' serán los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México y contará con la participación de Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio y Luis Gerardo Méndez.

