Belinda y Diego Boneta encabezarán miniserie de Paco Stanley

La nueva miniserie de Amazon México basada en la mediática muerte de Paco Stanley será protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda.

Paco Stanley murió en junio de 1999 en una aparatosa balacera dirigida hacía él, en un restaurante de la Ciudad de México.

Dicha historia será contada por medio de una miniserie la cual aún no tiene un título y contará con Zurita Vega, El Chá, Bárbara López, Roberto Duarte y Jorge Zárate en papeles secundarios.

Aunque los detalles sobre los personajes que interpretarán se mantienen en secreto, cada actor dará vida a una persona cercana al recordado 'Pacorro'. La miniserie mostrará cómo vivió cada persona los acontecimientos del trágico día.

La producción de esta serie comenzará a principios de 2023 y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

La miniserie de 6 episodios proviene de El Estudio y Tigre Pictures. Rodrigo Patterson ( Bad Hombre ) y Alexandro Aldrete ( La Casa de las Flores ) escribirán el proyecto; Dirigirá Humberto Hinojosa Ozcariz ( Luis Miguel, La Serie ). Pablo Cruz de El Estudio y Pablo García Gatterer de Tigre Pictures están listos para producir.

Tras darse a conocer la información, se especula que el papel de Stanley sería protagonizado por Boneta; mientras que Luis Gerardo Méndez daría vida a Mario Bezares.

Así mismo, se cree que Belinda podría dar vida a Paola Durante, y Zuria Vega a la esposa del “patiño” de Paco Stanley: Brenda Bezares.

Por otra parte, Paul Stanley, hijo del querido conductor asesinado, recientemente mostró su rechazo a la serie, pues aseguró que buscaba contar la historia con un tono amarillista.

El también conductor especificó que la razón del rechazo al proyecto es porque la premisa de éste es contar sólo las últimas horas previas al asesinato.

Señaló que para que la familia respalde una serie sobre Paco Stanley, se tendría que contar también lo lindo que fue su carrera.

Confirman actores su participación

Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez confirmaron su participación en la miniserie sobre la muerte de Paco Stanley a través de sus cuentas de Instagram.

'Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let's go back to the 90's @diego @luisgerardom @zuriavvega @betoozcariz @primevideomx', se lee en la publicación.