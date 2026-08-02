'Betty, la fea' regresa con nueva temporada; esto se sabe

La nueva entrega retomará la historia cuando Betty enfrentó nuevos desafíos tanto en su matrimonio como al frente de la empresa

Beatriz Pinzón Solano está lista para volver a Ecomoda. La historia de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana continuará con una nueva temporada de Betty, la fea: la historia continúa.

La plataforma confirmó la fecha de lanzamiento con un adelanto en el que Betty, interpretada por Ana María Orozco, aparece ofreciendo una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos sobre el futuro de Ecomoda y de su vida personal. En el avance también reaparece don Armando Mendoza, personaje encarnado por Jorge Enrique Abello.

La nueva entrega retomará la historia tras los acontecimientos de la temporada anterior, cuando Betty enfrentó nuevos desafíos tanto en su matrimonio como al frente de la empresa. En esta ocasión, la trama girará en torno a una renovada lucha por el control de Ecomoda, conflictos familiares y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la compañía.

Además del regreso de sus protagonistas, la producción reunirá nuevamente a varios de los personajes que marcaron la historia original, entre ellos el recordado Cuartel de las Feas, uno de los grupos más queridos por los seguidores de la telenovela desde su estreno en 1999.

Capítulos disponibles desde el día del estreno

Su estreno está programado para el 28 de agosto de 2026 a través de plataformas digitales.

Se adelantó que, a diferencia de entregas anteriores, todos los episodios estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que los fanáticos podrán disfrutar la temporada completa sin tener que esperar un lanzamiento semanal.

Creada por el fallecido libretista Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno internacional al ser transmitida en más de 180 países y adaptada en decenas de idiomas. Más de dos décadas después, la historia de Betty y Armando continúa despertando el interés de nuevas generaciones y de quienes siguieron la telenovela desde su emisión original.

Con el estreno de esta nueva temporada, se busca consolidar el éxito de la secuela y mantener vigente una de las producciones más influyentes de la televisión en español, cuya popularidad sigue intacta a casi 30 años de su debut.