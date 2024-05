Una Betty con más carácter regresa a las oficinas de Ecomoda

Las oficinas de Ecomoda volvieron a encender sus luces después de 20 años y por sus pasillos circulan Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y los otros personajes de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, que estarán en una nueva serie de 10 episodios que mantiene la esencia de la producción original.

La nueva serie, titulada Betty La Fea: La Historia Continúa, producida por Prime Video y que se estrenará el 19 de julio en esa plataforma, contará con la participación de la mayoría de actores de la producción original como Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando), Mario Duarte (Nicolás Mora) o Natalia Ramírez (Marcela Valencia).

“Ha sido un desafío (la grabación del programa) por el formato. Esto es serie, con capítulos de una duración menor. Ha sido un desafío, pero muy rico, he estado muy cómoda y muy contenta”, asegura Orozco, que sonríe al hablar de Betty, la mujer que la llevó a las pantallas de televisión de todo el mundo.

La serie, cuya historia transcurre en la actualidad, cuenta cómo Betty busca reconstruir la relación con Mila, su hija adolescente, y trata de enfrentar una nueva crisis de Ecomoda, como ya lo hizo en la trama original.

“Esta es una Betty que se hace preguntas, se cuestiona: ¿Dónde estoy parada?, ¿qué quiero?, ¿qué siento? y ¿qué me está pasando?; ya por ahí no va a hacer las mismas concesiones que ya hizo”, dice la protagonista, que no anticipa muchos más detalles sobre lo que ocurrirá en la trama.

“Estamos dando lo mejor, yo tengo la confianza y la certeza de que estamos haciendo algo con cuidado, responsabilidad, respeto y mucho amor, disfrutándolo y creo que eso siempre tiene un resultado positivo”, finalizó.



