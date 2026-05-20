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Escena

Quinta Brunson protagonizará película de Betty Boop

Quinta Brunson desarrollará y protagonizará una nueva película sobre Betty Boop inspirada en la relación entre el personaje y su creador

  • 20
  • Mayo
    2026

La actriz y productora Quinta Brunson encabezará una nueva adaptación cinematográfica de Betty Boop, uno de los personajes más icónicos de la animación clásica.

El proyecto será desarrollado por la productora Fifth Chance Productions en colaboración con Fleischer Studios y Mark Fleischer, nieto del creador original del personaje, Max Fleischer.

Película explorará origen del personaje

De acuerdo con la información revelada por Variety, la cinta abordará la creación y evolución de Betty Boop desde la perspectiva de Max Fleischer.

La historia explorará la relación entre el artista y su famosa creación, además de las presiones creativas y comerciales detrás del nacimiento de uno de los primeros íconos femeninos de la animación.

La producción también buscará mostrar cómo el personaje comenzó a adquirir identidad propia más allá de la visión de su creador.

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En un comunicado, Brunson señaló que Betty Boop ha mantenido una fuerte influencia cultural durante casi un siglo, aunque muchas veces de forma discreta.

La creadora de Abbott Elementary afirmó que, tras conocer más sobre la historia de Max Fleischer, encontró una narrativa profunda y contemporánea que valía la pena llevar al cine.

Mark Fleischer aseguró que Brunson representa perfectamente la personalidad, humor y energía del personaje animado.

Betty Boop regresa al cine

La película marcará el regreso de Betty Boop como protagonista cinematográfica, luego de convertirse en una figura emblemática durante los años treinta.

El personaje debutó en 1930 dentro de la serie “Talkartoons” y posteriormente apareció en más de cien cortometrajes animados.

Con el paso de las décadas, Betty Boop se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la cultura pop, con presencia en moda, coleccionables, teatro y colaboraciones internacionales.

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El proyecto llega mientras Quinta Brunson continúa cosechando éxito con “Abbott Elementary”, producción que le permitió convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense actual.

La actriz ha sido reconocida con premios Emmy por escritura y actuación, consolidándose como una de las principales creadoras de comedia de los últimos años.


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