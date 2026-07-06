Beyoncé lanza 'Morning Dew' tras dos años sin estrenos

El tema, escrito junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, formará parte de la edición especial por el 20 aniversario de 'B'Day'

Beyoncé puso fin a una espera de más de dos años y estrenó "Morning Dew (Donk)", su primera canción inédita desde el lanzamiento de Cowboy Carter en 2024.

El tema llegó durante las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos y marca el inicio de una nueva etapa para la cantante, que también prepara la reedición de uno de los discos más importantes de su carrera.

La nueva canción fue escrita por Beyoncé junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción estuvo a cargo de Williams.

El sencillo estará incluido en la edición especial por el 20 aniversario de "B'Day", cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 4 de septiembre, fecha que coincide con el cumpleaños de la artista.

Un homenaje a uno de sus álbumes más exitosos

"B'Day" fue publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006, cuando Beyoncé cumplió 25 años. El disco debutó en el primer lugar de las listas, vendió más de 541 mil copias durante su primera semana e incluye algunos de los mayores éxitos de la cantante, como "Irreplaceable" y "Ring the Alarm".

Como parte del lanzamiento, "Morning Dew (Donk)" llegó acompañado de un video lírico en blanco y negro con imágenes de archivo.

La nueva canción fue concebida como "un regalo especial" para los seguidores de la artista y como un reconocimiento directo a la comunidad BeyHive, nombre con el que se identifica a sus fanáticos alrededor del mundo.

El estreno también activa la cuenta regresiva de 60 días para la llegada de la edición conmemorativa de "B'Day", uno de los proyectos más representativos de la trayectoria de la cantante.

Crecen las expectativas por el Act III

El regreso musical de Beyoncé ocurre después del impacto de Cowboy Carter, álbum publicado en marzo de 2024 que finalmente le otorgó el Grammy a Álbum del Año, un reconocimiento que durante años se le había resistido pese a ser la artista más premiada en la historia de estos galardones.

Al mismo tiempo, el lanzamiento alimentó las especulaciones sobre el esperado Act III, proyecto que completaría la trilogía iniciada con Renaissance y continuada con Cowboy Carter.