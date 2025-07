Beyoncé reúne a Destiny's Child en el último show de su gira

Beyoncé reunió a Destiny's Child, con Kelly Rowland y Michelle Williams, en el último concierto de su gira "Cowboy Carter" este sábado 26 de julio en el Allegiant Stadium, Las Vegas.

El trío interpretó un medley con los éxitos "Lose My Breath" y "Bootylicious", además de un fragmento de "Energy" del álbum Renaissance, incluyendo el "Everybody On Mute Challenge".

Este fue su primer reencuentro en un escenario desde el Coachella de 2018, que inspiró el documental Homecoming.

El espectáculo, de casi tres horas, incluyó más de 40 canciones de Cowboy Carter (2024) y Renaissance (2022), con apariciones especiales de Jay-Z, quien cantó "Crazy In Love", y Shaboozey, que interpretó su parte en "Sweet Honey Buckiin’".

Blue Ivy, hija de Beyoncé, también participó como bailarina y cerró el show con un momento simbólico.

Los fans celebraron la reunión en redes sociales, destacando la nostalgia y el impacto cultural del grupo.

Destiny's Child fue un grupo estadounidense de R&B ganador de un Grammy, formado en 1990, originalmente llamado Girl's Tyme.

Su formación clásica (Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams) saltó a la fama a finales de los 90 con éxitos como "No, No, No", "Bills, Bills, Bills" y "Say My Name".

Conocidas por su potente voz, armonías precisas y letras inspiradoras, se convirtieron en uno de los grupos femeninos más vendidos de la historia, con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Su álbum de 2001, Survivor, consolidó su legado, con himnos como "Independent Women Part I" y "Bootylicious".

El grupo hizo una pausa en 2002, lo que permitió que sus carreras en solitario florecieran, especialmente la de Beyoncé, y se disolvió oficialmente en 2006 tras una gira de despedida.

Son celebrados por su influencia en el pop y el R&B, con coreografías icónicas y un mensaje de empoderamiento femenino.

