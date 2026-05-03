Met Gala 2026: quiénes son los invitados confirmados

La Met Gala 2026 se celebrará este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo el tema “Costume Art” y el código de vestimenta “Fashion is Art”, una edición que promete destacar por su enfoque artístico, pero también por la controversia social y financiera que la rodea.

A pesar de que el evento es considerado el más importante del mundo de la moda, este año enfrenta una crisis de imagen sin precedentes.

En las calles de Manhattan, particularmente en el Upper East Side, activistas han manifestado su descontento con carteles dirigidos contra Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien junto a su esposa Lauren Sánchez figura como patrocinador principal y presidente honorario de la gala.

La participación de Bezos ha generado críticas por lo que algunos consideran una excesiva “comercialización” del evento, tradicionalmente vinculado al arte, la cultura y la filantropía.

Regreso estelar y anfitriones confirmados

El comité organizador ha apostado por una lista de invitados de alto perfil para recuperar el prestigio de la gala.

Destaca el regreso de Beyoncé, quien vuelve al evento tras una ausencia de 10 años para asumir el rol de co-presidenta.

Junto a ella, se han confirmado figuras clave como:

Anna Wintour, organizadora del evento.

Nicole Kidman, actriz y embajadora de Chanel.

Venus Williams, leyenda del tenis.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, presidentes honorarios.

Además, se espera la presencia de Jay-Z acompañando a Beyoncé.

Entre los nombres más sólidos confirmados dentro del comité de invitados y asistentes destacan múltiples figuras de la música, el cine, la moda y el deporte.

Sabrina Carpenter

Doja Cat

LISA (BLACKPINK)

Sam Smith

Teyana Taylor

Yseult

Zoë Kravitz

Angela Bassett

Misty Copeland

Lena Dunham

Paloma Elsesser

Elizabeth Debicki

Gwendoline Christie

Alex Consani

A’ja Wilson

Chase Sui Wonders

Anna Weyant

Lauren Wasser

Chloe Malle

Rebecca Hall

Adut Akech

Sinéad Burke

Amy Sherald

Tschabalala Self

También se prevé la posible asistencia de figuras habituales como Kendall Jenner, Bad Bunny y otras celebridades recurrentes del evento, aunque no todas han sido confirmadas oficialmente.

La lista completa se mantiene en secreto hasta el inicio de la gala, siguiendo la tradición del evento.

Diseñadores y figuras de la moda

Dentro del mundo de la moda, uno de los nombres más relevantes es Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, quien fungirá como co-chair del Host Committee junto a Zoë Kravitz.

Saint Laurent figura además como uno de los principales patrocinadores del evento, junto con Condé Nast.

Otros diseñadores que suelen asistir o se esperan incluyen:

Donatella Versace

Pierpaolo Piccioli (Valentino)

Maria Grazia Chiuri (Dior)

Olivier Rousteing (Balmain)

Daniel Lee (Burberry)

Asimismo, casas de moda como Chanel, Givenchy, Louis Vuitton, Gucci, Prada y Balenciaga tendrán presencia a través de las celebridades que visten.

Una temática más conceptual

El tema “Costume Art” celebra la inauguración de nuevas galerías permanentes del Costume Institute, explorando la relación entre el cuerpo, la moda y el arte a lo largo de 5,000 años de historia.

La exposición busca posicionar la moda como una forma de arte, conectándola con disciplinas como la pintura y la escultura, y resaltando el cuerpo humano como eje central.

Se espera que los atuendos de esta edición sean altamente conceptuales, con propuestas más cercanas al arte que a la moda convencional.

Historia y evolución de la Met Gala

La Met Gala, oficialmente conocida como Costume Institute Benefit, se originó en 1948 como una cena para recaudar fondos.

Fue en la década de 1970, bajo la influencia de Diana Vreeland, cuando comenzó a vincularse con exposiciones temáticas. Posteriormente, en los años 90, Anna Wintour transformó el evento en el fenómeno global conocido hoy como el “Super Bowl de la moda”.

Con el paso del tiempo, los temas han evolucionado de homenajes específicos a conceptos culturales, tecnológicos y sociales más amplios.

Ausencias confirmadas y rumores

Aunque la lista oficial es secreta, ya se han identificado varias figuras que no asistirán este año.

Zendaya

Meryl Streep

Florence Welch

Billy Porter

Lauren Santo Domingo

Taylor Swift

Adele

Lady Gaga

Blake Lively

Ariana Grande

Nicki Minaj

Ice Spice

Kanye West

También destaca la ausencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rompiendo una tradición, así como la posible ausencia de diseñadores como Nicolas Ghesquière y Jonathan Anderson, presuntamente por la controversia con los patrocinadores.

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