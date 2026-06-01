Bizarrap se suma al doblaje de 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny

El productor argentino Bizarrap sumará una nueva faceta a su carrera artística al incorporarse al elenco de doblaje en español de Toy Story 5, la próxima entrega de Disney y Pixar.

La noticia fue confirmada este lunes por The Exclusive Agency, representante del músico, que informó que el cuatro veces ganador del Latin Grammy prestará su voz a un personaje llamado "Santa de Jardín", un peculiar y protector integrante de la comunidad de juguetes que habita en el patio trasero de una zona residencial.

Con este proyecto, Bizarrap debutará oficialmente en el mundo del doblaje cinematográfico, ampliando una trayectoria que hasta ahora se había desarrollado principalmente en la producción musical y los escenarios internacionales.

🧢@bizarrap es la voz de "Santa de Jardín", el nuevo personaje de #ToyStory5, que llega a los cines este 17 de junio.



¡Consigue ahora tus tickets! 🙌🏼 pic.twitter.com/07zn4ZDrx1 — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) June 1, 2026

Compartirá créditos con Bad Bunny

Dentro de la historia, el personaje interpretado por Bizarrap compartirá pantalla con un juguete conocido como "pizza con anteojos", cuya voz será realizada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Bad Bunny estará en TOY STORY 5:



Le dará voz al juguete llamado Pizza con Lentes de Sol pic.twitter.com/ovQdVBtIEJ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 26, 2026

La incorporación de ambos artistas forma parte de la estrategia de Disney y Pixar para acercar la franquicia a nuevas generaciones de espectadores, sumando figuras de gran impacto en la música latina.

Mientras participa en este proyecto, Bizarrap continúa desarrollando su carrera musical con nuevos lanzamientos y presentaciones en festivales de América Latina.

Toy Story 5 genera gran expectativa

La película es dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, y tiene programado su estreno para el próximo 19 de junio.

La nueva entrega marcará el regreso de personajes emblemáticos de la saga, incluido el vaquero Woody, uno de los protagonistas más queridos de la franquicia.

Desde su anuncio, Toy Story 5 ha despertado una gran expectativa entre los seguidores de la serie animada, considerada una de las más exitosas e influyentes en la historia del cine.

La música también será protagonista

Además del elenco de doblaje, otro de los aspectos que ha generado conversación en torno a la película es su apartado musical.

La producción incrementó aún más el interés de los aficionados tras darse a conocer que contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift, una de las artistas más populares del momento.

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

Con la incorporación de figuras como Bizarrap, Bad Bunny y Taylor Swift, Disney y Pixar buscan convertir a Toy Story 5 en uno de los estrenos cinematográficos más comentados del próximo año.

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