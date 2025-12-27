Bizarrap y J Balvin lanzan sesión sorpresa para cerrar 2025

Bizarrap cerró el 2025 con un estreno inesperado. El productor argentino lanzó el 26 de diciembre la BZRP Music Sessions junto a J Balvin, una colaboración que rápidamente se convirtió en tendencia y fue recibida como un regalo navideño para los fans.

El anuncio oficial se realizó un día antes, el 25 de diciembre, cuando ambos artistas compartieron una fotografía sosteniendo zapatillas como si fueran teléfonos, imagen que desató especulaciones y elevó la expectativa en redes sociales.

.@bizarrap Music Session #62 Ya disponible ⚡️🇨🇴🇦🇷

Esto es solo una probadita del 2026 💥 Escúchala aquí: https://t.co/ccNxwyTPlm pic.twitter.com/2dWK6PDng8 — J BALVIN (@JBALVIN) December 27, 2025

Una colaboración que rompió pronósticos

La sesión generó especial atención por el antecedente de la Music Sessions #49, lanzada en 2022 con Residente, que incluyó indirectas hacia Balvin.

Por ello, muchos seguidores anticipaban una respuesta directa o una tiradera, pero el resultado fue completamente distinto.

Lejos de la confrontación, el colombiano apostó por un tema introspectivo y emocional, enfocado en el desamor y los recuerdos que persisten.

Sonido romántico con raíces colombianas

Musicalmente, la sesión combina el sello electrónico y EDM característico de Bizarrap con una fuerte influencia de vallenato, en homenaje a las raíces colombianas de J Balvin.

El resultado ha sido descrito por fans como un “vallenatito moderno”, fresco y melancólico.

La letra aborda la resiliencia emocional tras una ruptura, con frases que rápidamente se viralizaron como: “Te debería odiar, pero no me dan ganas” y “Me falta memoria y me sobran recuerdos”.

Aunque no hay una respuesta directa a la polémica con Residente, la canción incluye un guiño sutil al repetir la expresión “for fun”, utilizada por Balvin en el pasado para minimizar aquel conflicto.

En pocas horas, la sesión superó los dos millones de reproducciones en YouTube, con comentarios mayoritariamente positivos.

Muchos seguidores la consideran una de las colaboraciones más maduras y mejor logradas de Bizarrap en sus lanzamientos recientes.

