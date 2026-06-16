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'Toy Story 5' enfrentará juguetes contra la tecnología

La nueva entrega llega a cines con una historia sobre el impacto de las pantallas en la infancia y voces de Belinda, Bad Bunny y Bizarrap

  • 16
  • Junio
    2026

La película "Toy Story 5" llegará a los cines de México el próximo jueves y lo hará con un planteamiento muy acorde al tiempo actual: el uso de los dispositivos electrónicos y la tecnología en la infancia.

Esta quinta entrega de Disney y Pixar plantea un conflicto generacional donde Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes deberán competir directamente contra una tableta electrónica, la nueva favorita de Bonnie, su pequeña dueña.

Además de un tema que pondrá a pensar a chicos y grandes, la cinta tiene momentos superdivertidos y los personajes que a través de los años siguen siendo los favoritos de los niños de ayer y los de hoy.

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En la versión en español latino cuenta con la participación de destacadas figuras de la música y el entretenimiento, como Belinda como Lilypad, la antagonista principal de la historia, una tablet inteligente.

Bad Bunny dio voz a Pizza con Gafas de Sol, un peculiar artículo que lidera una comunidad de juguetes olvidados en el patio trasero de una casa. Su participación abarcará tanto la versión en inglés como la doblada al español.

El productor argentino Bizarrap dio voz a Santa de Jardín, un pequeño gnomo decorativo abandonado que comparte escenas clave y alianzas con el personaje de Bad Bunny.

Para salvaguardar la identidad y nostalgia de la saga nacida en la década de los años 90, la producción aseguró el retorno de los actores de doblaje oficiales de los personajes estelares.

Arturo Mercado Jr. vuelve a colocarse las botas del Sheriff Woody; José Luis Orozco prestará una vez más al guardián espacial Buzz Lightyear; Irán Castillo retoma su papel como la vaquerita Jessie; Arturo Mercado (padre) se mantiene a cargo del cerdito alcancía Hamm, y Jesse Conde asume la interpretación del Sr. Cara de Papa.

En la versión en inglés, una vez más, Tom Hanks hizo hablar a Woody, mientras que Tim Allen es la voz de Buzz Lightyear.

Bajo la dirección del cineasta ganador del Óscar, Andrew Stanton (reconocido por WALL-E y Buscando a Nemo), "Toy Story 5" se perfila como uno de los mayores éxitos en taquilla de la temporada veraniega de 2026.


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