Blake Lively dirigirá nuevo video de Taylor Swift

De Gossip Girl a convertirse en una de las mejores amigas de la famosa cantante y consagrarse ahora en la dirección

Las sorpresas para los fanáticos de la cantante Taylor Swift aún no terminan y parece que van para largo.

Luego de que la cantante regrabara Red, su exitoso álbum del 2012,lanzara la versión de 10 minutos de la canción All too Well, la cual es considerada como su mejor canción según la critica y se presentara en el programa Saturday Night Live para presentarla hoy se anunció que su canción 'I Bet You Think About Me'.

Fue la misma cantante quien dio a conocer la noticia del videoclip de su canción también del 2012,l de la mano de la famosa actriz y modelo, quien en esta ocasión no aparecerá frente a las cámaras, si no detrás de ellas, inaugurando su nueva faceta como directora.

"¡Sorpresa! Nuevo video musical mañana a las 10.00 a.m. Finalmente puedo trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida @blakelively en su debut direccional. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis, y un poco de infierno', fue lo que publicó la artista en su cuenta de Instagram.

Blake es una de las amigas más cercanas de Taylor y ahora unirán sus talentos para sacar lo que seguro será otra pieza maestra en la carrera musical de la estadounidense. Ambas escribieron el guión, pero es la actriz quien se encargó de la dirección.

Será a las 9 de la mañana cuando el video de la canción, que en esta ocasión cuenta con el cantante de country Chris Stapleton esté disponible en plataformas.

El álbum Red Taylor´s Version se ha convertido en un completo éxito, colocando a Swift como la mujer con más reproducciones en Spotify en su primer día, destronando a su antecesor Folklore, estrenado en 2020 y el cual le dio su tercer Grammy a la cantante en la categoría Álbum del Año en los Grammy.

El material se reprodujo más de 90 millones en su primer día de estreno.