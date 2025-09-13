Taylor Swift rechaza ser testigo en disputa Lively-Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de It Ends With Us, dio un nuevo giro tras la mención del nombre de Taylor Swift.

El abogado de Baldoni aseguró que buscaba tomar la declaración de la cantante en octubre, alegando que ella había aceptado comparecer.

Sin embargo, este viernes el equipo legal de Swift respondió que la artista "no tiene ningún papel material" en el caso y que nunca aceptó ser depuesta, aunque estaría dispuesta a hacerlo si el juez lo ordena.

El abogado de Lively acusó a Baldoni de intentar arrastrar a la estrella pop al litigio solo para generar un espectáculo mediático.

Por su parte, los representantes de Swift insistieron en que la única semana posible para un eventual testimonio sería entre el 20 y el 25 de octubre, debido a sus compromisos profesionales, incluido el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl el 3 de octubre.

Este episodio es parte de la intensa disputa legal en un tribunal federal de Nueva York, donde Lively denunció a Baldoni por acoso en el set y difamación, mientras que el actor y director contrademandó sin éxito.

El juez decidirá si Swift deberá finalmente declarar en el caso.

